MONTELUPO FIORENTINO | RAGAZZA AGGREDITA NEL PARCO Video | ultime notizie | questore

Roberta - aggredita nel parco/ MONTELUPO FIORENTINO : "Ho paura di ricordare tutto ma vorrei sapere chi è stato" : Roberta, aggredita nel parco: per la prima volta parla in tv la ragazza ridotta in fin di vita a Montelupo Fiorentino. Le sue paure e i tanti vuoti nella vicenda.(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 18:04:00 GMT)