Montella spaventa Mou | ma lo United resiste

(Di giovedì 22 febbraio 2018) «Dobbiamo giocare con incoscienza e pazzia» aveva dettodurante la conferenza della vigilia. Invece il suo Siviglia è sceso in campo contro losoprattutto con il cervello, disputando una partita di grande concentrazione e attenzione.In un Sánchez-Pizjuán esplosivo, che dà prova del perché il pubblico viene considerato il dodicesimo uomo in campo, i ragazzi disi fanno trascinare dal tifo e giocano un'ottima gara, mettendo più volte in difficoltà gli avversari, arrivati in Andalusia con il favore del pronostico. I rojiblancos dominano per lunghi tratti il match, facendo valere la maggior capacità di palleggio a centrocampo, ma non riescono mai a sferrare il colpo vincente, anche perché di fronte si trovano un De Gea in formato superman, autore di una parata fantastica. Lo 0 a 0 va stretto alla squadra di, che ha affrontato gli ...