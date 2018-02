Mondo di mezzo : pm chiede processo per 23 : ANSA, - ROMA, 22 FEB - La Procura di Roma ha rinnovato la richiesta di rinvio a giudizio per 23 persone nell'ambito di uno dei filoni dell'inchiesta sul Mondo di mezzo. Il pm Luca Tescaroli, davanti al gup Monica Ciancio, ha sollecitato il giudizio tra gli altri per l'ex capogruppo Pd in Campidoglio Francesco D'Ausilio e l'ex direttore generale di Ama,...

Mondo di mezzo - la procura : “Confiscare beni per 150 milioni a Carminati e Buzzi” : Opere d’arte, conti correnti, libretti di deposito, immobili, quote societarie, auto e motoveicoli, fabbricati, terreni, magazzini e depositi. Sono alcuni dei beni già sequestrati a Massimo Carminati e Salvatore Buzzi, entrambi detenuti, per i quali la procura di Roma ha chiesto la confisca per un totale di 150 milioni. In una memoria davanti al Tribunale che si occupa delle misure di prevenzione e sulle quali i giudici decideranno nelle ...

“Me l’ha strizzata e mi ha detto maiale grasso”. Choc nel Mondo dello spettacolo. Nel bel mezzo dell’evento - proprio lui si avvicina alla splendida star e dà vita al momento più trash della storia. Presenti sconvolti : Il mondo della moda può essere spietato. Tutti sappiamo come le modelle siano sottoposte a pressioni di ogni tipo per eguagliare modelli di bellezza delle volte irraggiungibili. Ma se a questo uniamo le difficoltà dei rapporti interpersonali legati alle molestie diventa un incubo. In questi ultimi giorni è esploso un nuovo scandalo che ha visto al centro la denuncia della super modella Kate Upton nei riguardi di Paul Marciano, i ...

Grecia - lo 'scandalo Novartis' travolge mezzo Mondo politico : Uno scandalo finanziario dalle proporzioni inedite sta travolgendo il mondo politico greco. Due ex premier, Panayotis Pikramenos e Andonis Samarás, e otto ex ministri avrebbero

“Vola vola l’aeroplano”. Insulti choc contro la Chapecoense - squadra di calcio che un anno e mezzo fa era stata spazzata via in un drammatico incidente. Quei gesti e quelle parole atroci che hanno fatto rabbrividire il Mondo (semplicemente vergognoso) : Una follia assurda, una scena talmente orribile da non poter sembrare vera, in un calcio comunque già abituato purtroppo a tifosi capaci di macchiarsi delle più ignobili iniziative. Niente a confronto, però, di quanto accaduto di recente in Uruguay, dove i tifosi del Nacional Montevideo sono stati protagonisti di una sequenza choc che ha fatto il giro del mondo. Tutto è successo nel corso dell’ultima partita di Coppa Libertadores, ...

OMS : sono mezzo milione le infezioni antibiotico-resistenti nel Mondo : Nonostante l’enorme diffusione di informazioni sbagliate che spesso vengono diffuse sul web attraverso fake news, è innegabile come i progressi fatti in ambito medico abbiano consentito agli esseri umani di aumentare la propria aspettativa di vita, salvando milioni di vite e creando medicinali in grado di trattare patologie che un tempo provocavano la morte di tante persone. Gli antibiotici, ad esempio, consentono di curare patologie di ...

Mondo di mezzo - chiesto processo per 21 : sparisce l’accusa di associazione mafiosa : Mondo di mezzo, chiesto processo per 21: sparisce l’accusa di associazione mafiosa Mondo di mezzo, chiesto processo per 21: sparisce l’accusa di associazione mafiosa Continua a leggere L'articolo Mondo di mezzo, chiesto processo per 21: sparisce l’accusa di associazione mafiosa sembra essere il primo su NewsGo.

Olivia Lua/ Pornostar trovata morta nella clinica rehab : nel Mondo a luci rosse da appena un anno e mezzo : Olivia Lua, Pornostar trovata morta nella clinica di rehab: è la quinta attrice a luci rosse deceduta negli ultimi tre mesi. Le ultime notizie sul mistero(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 18:53:00 GMT)