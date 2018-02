Mmm | UFC 3 | il videogioco per il tuo Conor McGregor interiore

gqitalia

(Di giovedì 22 febbraio 2018) Una gabbia ottagonale. Due atleti. Una preparazione fisica e mentale durissima, portata avanti per mesi e mesi e che spesso si risolve in incontri di brevissima durata. Sul ring della UFC, la più importante organizzazione al mondo legata alle arti marziali miste, non è infatti raro vedere atleti andare KO anche con un solo colpo, perdendo in una manciata di secondi. Per questo ogni sfida acquista il sapore di un grande evento, anche quando questa viene disputata su console. Lo sanno bene i ragazzi di EA Canada, che per la loro terza incursione nel mondo della MMA hanno dato vita a un titolo in cui il combattimento, benché centrale, non è l’unica parte rilevante dell’esperienza di gioco. Per rendersene conto basta immergersi qualche ora nella modalità Carriera di EA Sports UFC 3, disponibile da alcuni giorni per PlayStation 4 e Xbox One: una volta scelto il proprio lottatore ...