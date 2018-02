Minniti | Nel silenzio mafie possono condizionare il voto

Minniti non esclude le larghe intese : Malumori nel Pd e il Cav chiude la porta : Renzi e Gentiloni frenano il ministro dll'Interno: 'Mai ad un ritorno al governo con Berlusconi'. Anche il leader di FI sottolinea la distanza dal partito democratico: 'Troppo debole per siglare ...

Pd : Minniti evoca larghe intese. Centrodestra si divide nelle kermesse : Renzi: 'Il disfattismo è il nostro peggior nemico'.Gentiloni: 'Possiamo recuperare lo svantaggio'. Sul fronte opposto nessuna piazza comune, Salvini e Berlusconi declinano l'invito di Meloni domenica ...

IL LODO SCALFARI-Minniti/ Renzi in Europa - governo del Presidente e ri-voto nel 2019 : Intervistando il ministro dell'Interno, il fondatore di Repubblica marca il suo primato sul quotidiano e disegna un dopo-voto diverso da 'Renzusconi'. di NICOLA BERTI

Schiacciato dalla sicurezza : Renzi riporta in campo Minniti alla ricerca dell'elettore che "teme il salto nel buio" : La speranza alla quale Matteo Renzi cerca di aggrapparsi è che la campagna elettorale si gioca negli ultimi giorni a ridosso del voto, come insegna la storia almeno quella recente. Ma certo i fatti di Macerata e le polemiche che ne sono seguite sono ostacoli difficili da rimuovere da qui al 4 marzo. Il sismografo di casa Pd registra perdite di consenso. Le cronache di questi giorni sembrano favorire le posizioni più estreme: Lega e ...

Dopo le liste - i musi lunghi nel Pd arrivano fino al governo : la rabbia di Minniti - di Delrio... E non si brinda a Palazzo Chigi : Tre quarti delle liste del Pd per le politiche 2018 sono cambiati nelle due notti dei lunghi coltelli: quella tra venerdì e sabato e quella tra sabato e domenica. Parlamentari come il deputato Angelo Rughetti (area Delrio) e la senatrice Francesca Puglisi (area Franceschini) erano sicuri di essere in lista fino all'ultimo: il primo nel suo collegio di Rieti e nel proporzionale, la seconda nel collegio Ferrara-Bologna. Poi, la doccia ...

Bagarre nel Pd - tremano gli uscenti : e a Napoli arriva il ministro Minniti : Che la giornata non facesse presagire nulla di buono si era capito sin dalla mattina. Con la direzione Pd che viene posticipata dalle 10 alle 16, poi dalle 20 alle 22.30, fino all'annuncio dopo ...

Laura Boldrini - Grasso la vuole contro Marco Minniti Nel collegio uninominale di Pesaro : Due visioni diverse dell'immigrazione e, forse, del mondo. No, non come sarebbe con Salvini. Ma tra la Boldrini e Minniti c'è comunque il mare. Tutti e due sono di sinistra, ma uno s'è guadagnato il soprannome forse esagerato di 'ministro sceriffo' per ...

L'intervista "Vi spiego perché Minniti ha lanciato la lotta contro le fake news nel momento sbagliato" : Quindi, se ho capito bene, un conto è la propaganda politica un'altra sono le fake news. "Esatto. Un conto sono le opinioni o le proposte politiche un altro i fatti falsi e fuorvianti attribuiti, per ...

Minniti : '10 mila profughi in europa nel 2018'. Austria : 'Ue non deve obbligarci' : 'Ora dobbiamo fermare gli sbarchi' ha detto il ministro dell'Interno, dopo il primo volo umanitario che ha portato a Roma 162 persone dalla Libia. Ma il neo cancelliere Austriaco Kurz si oppone alle ...

L'annuncio di Minniti : "Nel 2018 10mila profughi in Italia con i corridoi umanitari" : All'indomani dell'arrivo dei primi 160 rifugiati giunti in Italia con uno dei voli umanitari dell'aeronautica militare dalla Libia, il ministro dell'Interno Marco Minniti delinea in un'intervista a Repubblica...

Migranti - l'annuncio di Minniti : "Nel 2018 10mila profughi in Italia attraverso corridoi umanitari" : Il Ministro dell'Interno in un un'intervista a Repubblica parla di voli umanitari e di diritti. "Siamo arrivati troppo tardi a porre" lo Ius soli come centrale in questa legislatura. Ma è una riforma necessaria, che deve restare all’ordine del giorno del Paese", dice Minniti

Profughi al lavoro - ecco il piano di Minniti : «E nelle moschee solo prediche in italiano» : «Un'idea straordinaria che mette in relazione l'accoglienza con la possibilità di colmare il tempo e il vuoto dell'attesa per chi richiede asilo in Italia. Non voglio...

