Milano Regionali | come sostenere le imprese I programmi dei candidati

Milano - Regionali : da Forza Italia il patto-natalità. Il Pd dà la caccia agli indecisi : Giorgio Gori lancia la volata finale della sua campagna per strappare la Regione Lombardia al dominio ventennale del centrodestra. E lo fa con una chiamata alle armi dei suoi sostenitori, a cui chiede ...

Milano Regionali - la sfida sull'ambiente all'esame delle urne. Quale futuro per i diesel : Le associazioni ambientaliste di mezzo mondo hanno eletto i motori a gasolio a nemico pubblico per i nostri polmoni. Diversi Paesi europei e le grandi metropoli internazionali ne hanno già previsto ...

Milano - Regionali : dai Radicali agli ex leghisti - ecco le liste «dimezzate» : Correranno tutti e sette. Alle Regionali del 4 marzo ci saranno i nomi dei candidati presidenti Attilio Fontana , centrodestra, , Giorgio Gori , centrosinistra, , Diario Violi di M5S, Onorio Rosati ...

Milano - Regionali 2018 : cambio di casacca nel giorno delle liste. Il caso Abagnale agita il centrosinistra : Carmine Abagnale Poliziotto in pensione, con un passato di consigliere comunale in Forza Italia prima, Pdl poi, infine all'opposizione con gli alfaniani durante la giunta Pisapia. Trombato alle ultime ...

Milano - Regionali 2018 : Sala assessore - ad interim - sulla sicurezza per il dopo Rozza : Dalle parole ai fatti. Il sindaco terrà la delega alla sicurezza ben stretta fin dopo le elezioni. E, perché sia chiaro che il tema sicurezza è una priorità, dichiara tolleranza zero per sosta ...

Milano - Regionali 2018 : Abagnale cambia fronte in una notte : Carmine Abagnale Fino a venerdì, assessore per il centrodestra in un municipio milanese. Da ieri, candidato in una lista civica a sostegno di Giorgio Gori, il sindaco di Bergamo che per conto del Pd ...

Milano - LeU corre da sola alle Regionali. E candida Rosati : In Lombardia LeU non sosterrà Giorgio Gori ma correrà da sola per il voto alle Regionali e candida il consigliere regionale uscente ed ex sindacalista Cgil Onorio Rosati per la presidenza. Lo ha ...

Milano - Fontana candidato ufficiale della Lega alle elezioni regionali : Attilio Fontana è ufficialmente il candidato della Lega alla presidenza della Regione Lombardia. Secondo quanto si apprende, il Consiglio nazionale della Lega lombarda, l'organo che riunisce tutti i ...

Roma e Milano : regionali insieme alle politiche : I laziali e i lombardi il 4 marzo prossimo saranno chiamati a votare anche per eleggere i consigli regionali e il Governatore. Così ha stabilito il Ministero dell’Interno. Zingaretti e Maroni hanno chiesto al Viminale “di gestire, sulla base di…Continua a leggere →