Milano Moda Donna | da Gucci a Moschino | il best of della seconda giornata

: A Milano la protesta anti-pellicce di #Peta contro l'uso del pelo dei conigli nella moda - FOTO - Agenzia_Ansa : A Milano la protesta anti-pellicce di #Peta contro l'uso del pelo dei conigli nella moda - FOTO - ComuneMI : Inizia oggi, #20febbraio, la #fashionweek milanese. Con Milano moda donna sono in programma sfilate, eventi, presen… - citroenitalia : A Milano inizia la settimana della moda. Lasciati guidare tra i riflettori da #CitroënC3 Elle! :) @Elle_Italia -

(Di giovedì 22 febbraio 2018) Ufficialmente, la Settimanadidedicata alle collezioni per il prossimo Autunno-Inverno ha preso il via martedì sera, con il mastodontico evento firmato Moncler, grazie al quale la griffe di piumini (e non solo) deluxe ha voluto urbi et orbi raccontare il proprio nuovo, entusiasmante e convincente corso. Una svolta così importante nella storia del brand, da smuovere persino – tra le altre – sua Maestà Naomi Campbell, approdata aproprio per la solenne occasione. Me è ieri, mercoledì, che la «sette giorni» dedicata al made in Italy è entrata davvero nel vivo. Il buon giorno si è visto dal mattino, con una tripletta di sfilate di giovani ma già affermati talentiitaliana. Nell’ordine: Albino Teodoro, Lucio Vanotti e Arthur Arbesser. Il primo ha mandato in passerella il suo innato e irrinunciabile tocco couture, ravvisabile anche nelle ...