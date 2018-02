"Mi offro a qualsiasi Governo per aiutare il mio Paese - gratis. La dipendenza l'ho combattuta" : "Credo nella mia patria, credo che il mio Paese abbia bisogno di aiuto e di stimoli. Io ci sono. Se altri vogliono farlo, facciamolo assieme, per risvegliare l'amore per il nostro Paese. Un amore che chi guida il Paese, forse, non ha". Così Lapo Elkann, che in un'intervista esclusiva al sito internet di Vanity Fair annuncia la nuova campagna scelta per la sua Italia Independent, #EveryONE, per la difesa di tutte le differenze."Io, gratis, ...