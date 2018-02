Metro Roma ' gabbia' per disabili

Roma - donna trascinata in Metro : perizia scagiona il macchinista : Il macchinista che lo scorso luglio ha trascinato una 43enne, rimasta incastrata tra le porte della metropolitana, potrebbe non avere colpe per quanto accaduto.A luglio dello scorso anni Natalya Garkovic, una 43enne bielorussa, rimane incastrata tra le porte della metro A di Roma ed viene trascinata per oltre 130 metri. Le ferite riportate sono molto gravi. La donna non può infatti più camminare, masticare e forse avere figli. A seguito ...

Roma : talpe a lavoro da marzo per Metro C in direzione Colosseo : Roma – A marzo inizio scavi da parte delle talpe per la metro C Roma – Previsti per i primi giorni di marzo l’avvio degli... L'articolo Roma: talpe a lavoro da marzo per metro C in direzione Colosseo su Roma Daily News.

De Rossi - la Roma ritrova il suo baroMetro per la Champions : ... ma è vero pure che la sua assenza in campo si è fatta sentire partita dopo partita , scrive Chiara Zucchelli su ' La Gazzetta dello Sport '. Contro il Benevento è tornato in campo dopo un mese e ...

Roma - libere di rubare a 11 anni : 4 baby ladre prese sulla Metro e rilasciate : Nel fine settimana, i Carabinieri di Roma hanno pianificato e messo in atto uno specifico servizio finalizzato ad arginare il fenomeno dei furti ai danni dei turisti - italiani o stranieri - in visita ...

Stefano (M5S) : Roma - Metro C S.Giovanni aprirà al massimo tra 2 mesi : Stefano: Metro C, stazione S.Giovanni aprirà tra fine marzo e inizio aprile Roma – Il presidente della commissione Mobilita’ di Roma Capitale, Enrico Stefano (M5S), ha rilasciato una dichiarazione.... L'articolo Stefano (M5S): Roma, Metro C S.Giovanni aprirà al massimo tra 2 mesi su Roma Daily News.

Roma violenta : ragazzino picchiato in Metro da 8 minorenni : Roma: la Capitale è scossa da un altro episodio violento che ha come protagonisti dei ragazzini. Otto minorenni, tutti di età compresa tra i 15 ed i 17 anni, sono stati fermati per aver picchiato un coetaneo a bordo di un vagone della metropolitana. L'aggressione sarebbe avvenuta lo scorso 20 ottobre ma resa nota solo oggi, su un convoglio della Linea A, più precisamente nel tratto tra Numidio Quadrato e Subaugusta. La vittima, 16 anni, che ...

Metro C Roma - sull’annunciata apertura della fermata San Giovanni cala il “no comment” dell’amministrazione : L’apertura della fermata San Giovanni della linea C diventa sempre più un mistero. Annunciata “entro il 4 marzo” dal Campidoglio prima di Natale, l’inaugurazione non solo non è in calendario, ma la società capitolina Atac Spa non ha nemmeno ancora ricevuto indicazioni per l’avvio del collaudo dell’ultima tratta, fra le fermate Lodi e – appunto – San Giovanni. Un “pre-esercizio” (in gergo tecnico) che a norma dovrebbe durare almeno 45 ...

Roma - metrò+ferrovia - A chi non piace la Metrovia? : Rivoluzionare la mobilità della Capitale, ora allo sfascio, avvicinandola agli standard europei. Come? Attraverso la realizzazione di sei nuove linee ricavate sul percorso urbano dei convogli regionali. Una circle line con 32 nuove fermate e 21 nodi di scambio, per rendere più veloce il passaggio dalla metropolitana alla ferrovia (e viceversa) con gallerie pedonali protette e dotate di lunghissimi tapis roulant. Può sembrare solo un sogno in una ...