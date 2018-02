Meteo | il gelo raddoppia Neve da domenica | poi nuova ondata a metà marzo

Previsioni Meteo : arriva il gelo siberiano : L’acuto è atteso per domenica, ma già da oggi il freddo siberiano , accompagnato dalla neve, si sta facendo sentire. Secondo le Previsioni meteo nei prossimi giorni ci sarà un brusco calo delle temperature. A causarlo è un vento gelido, il Burian, che viene dalla Russia. Al Centro e al Nord le prime avvisaglie ci sono state già nella giornata di giovedì con neve fino alla pianura emiliana, ma la situazione è destinata a peggiorare da qui in ...

In arrivo l’ondata di gelo siberiano : neve anche in pianura|Le previsioni Meteo : Previsto un forte abbassamento delle temperature. Nevica a Bologna, sugli Appennini e nel Nuorese, imbiancato il Vesuvio. Freddo siberiano in Sardegna. E da domenica arriverà iil picco di gelo portato dal vento Burian

Previsioni Meteo - da Domenica il “Burian” porta il gelo sull’Italia : durerà 4 giorni - poi nuova ondata di gelo nella prima metà di Marzo : L’ ondata di gelo porta ta dal “Burian“, che da Domenica sera raggiungerà anche Italia e che durerà almeno 4 giorni , non è l’unica all’orizzonte: secondo Bernardo Gozzini, direttore del Consorzio Lamma-Cnr, entro la prima metà di Marzo è possibile l’irruzione di una nuova massa d’aria fredda che farà scendere ovunque le temperature sotto zero. “L’indebolimento del vortice che si trova sopra il ...

Meteo - arriva il gelo dalla Siberia. Da domenica temperature in picchiata e neve : Il Burian avanza a grandi passi verso l'Italia. Nella Pianura padana la colonnina di mercurio nei prossimi giorni segnerà -14 gradi. E per l'inizio di marzo si...

Allerta Meteo Molise : freddo e gelo - criticità “arancione” per temporali : Una vasta perturbazione presente sul nord Europa farà sentire nelle prossime ore i suoi effetti anche sull’Italia. freddo e gelo interessano già gran parte del Molise . La Protezione civile regionale ha diffuso un’ Allerta Meteo criticità “arancione” per la giornata di oggi e le successive 24-26 ore relativamente alla zona costiera e al mattino le aree Frentani, Sannio e Matese con nevicate al di sopra dei 700-900 ...

Meteo - il gelo arriva in tutta la provincia : abbondanti nevicate anche in pianura : Approfondimenti Meteo, crollano le temperature. L'esperto: 'Ondata di gelo come non si vedeva da anni' 20 febbraio 2018 Un nucleo di aria freddissima dalla Siberia si sta dirigendo verso l'Europa e ...