Meteo a Roma | maltempo prima dell' arrivo di Burian | attese nevicate in collina

Roma : tra stasera e prossime 36 ore allerta Meteo : Roma – allerta meteo sul Lazio tra stasera e prossime 24-36 ore Roma – Questa la nota emessa dalla Regione Lazio in relazione alla situazione... L'articolo Roma: tra stasera e prossime 36 ore allerta meteo su Roma Daily News.

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità “arancione” - prevista neve fino in pianura : “Una perturbazione in area tirrenica porterà un peggioramento con precipitazioni diffuse sul territorio regionale, localmente anche a carattere di rovescio, accompagnate da locali rinforzi di vento da nord est più probabile sui rilievi occidentali. Le precipitazioni risulteranno intense già nelle prime ore di giovedì, in temporanea attenuazione nel pomeriggio ed in nuova intensificazione nella sera notte. I quantitativi medi areali sono ...

Shakhtar-Roma : il caso-Florenzi - le ultime di formazione ed il “Meteo” avverso : La Roma si appresta a giocare una delle gare più importanti della sua stagione. Contro lo Shakhtar in palio il passaggio del turno ai quarti di finale di Champions League, un obiettivo senz’altro alla portata dei giallorossi che inizieranno il doppio confronto in trasferta. Una difficoltà in più gli uomini di Di Francesco l’avranno a causa del meteo, con la colonnina di mercurio che segna -4 al momento a Kharkiv. Un freddo glaciale ...

Meteo Roma domani. Deboli piogge per l’intera giornata : Meteo Roma domani. Le previsioni Meteo per domani mercoledì 21 febbraio 2018: tempo generalmente instabile con Deboli piogge sia al mattino che al pomeriggio e... L'articolo Meteo Roma domani. Deboli piogge per l’intera giornata su Roma Daily News.

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità “gialla per rischio idraulico e idrogeologico : L’Agenzia regionale di Protezione Civile e Arpae Emilia-Romagna hanno diramato un’Allerta Meteo criticità “gialla” valida dalla mezzanotte di oggi a quella di domani per criticità idraulica e idrogeologica sul territorio e sulle coste della Romagna e del Ferrarese. Si segnalano anche “residue nevicate di debole intensità attorno ai 500 metri nella prima parte della giornata“. Nelle prime ore di oggi “si ...

Previsioni Meteo Roma 18 febbraio 2018 : Meteo Roma. A Roma domenica sono previsti cieli molto nuvolosi con deboli piogge e possibili schiarite in serata. La temperatura massima registrata sarà di 13°C,... L'articolo Previsioni Meteo Roma 18 febbraio 2018 su Roma Daily News.

Allerta Meteo - nuovo avviso della Protezione Civile : precipitazioni da Nord a Sud - neve su Toscana ed Emilia-Romagna [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – La nuova perturbazione di origine atlantica che sta interessando le regioni Nord – occidentali italiane determinerà, tra la prossima notte e la giornata di domani, un peggioramento delle condizioni Meteorologiche anche sul centro, in successiva estensione al sud. Nelle prossime ore le precipitazioni insisteranno soprattutto su Toscana ed Emilia-Romagna, assumendo carattere nevoso al di sopra dei 400-600 metri. Sulla base ...

Previsioni Meteo - neve al Sud e alle porte di Roma. Gelo russo - cresce l'ipotesi : neve al Sud e sul versante tirrenico. Imbiancata l'Isola d'Elba. Alto Adige, sfiorati i -30 gradi. A fine mese "un cambiamento che probabilmente ci mostrerà la parte più cruda dell'inverno"

Allerta Meteo Emilia-Romagna : temperature in calo - criticità “gialla” per gelate : “Tempo stabile, con temperature minime in abbassamento, che nelle aree urbane potranno raggiungere valori intorno a -2/- 3 gradi fino a -6/-7 gradi nelle pianure extraurbane, con possibilità di gelate in base alle condizioni del suolo. Valori compresi tra -8 e -10 gradi sui rilievi e fascia collinare con formazione di gelate“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha emesso, sulla base delle previsioni Arpae, ...

Allerta Meteo - San Valentino di freddo e maltempo : nevica alle porte di Roma - attenzione al Centro/Sud [MAPPE] : 1/10 ...

Meteo Roma - previsioni per Mercoledì 14 Febbraio 2018 : Meteo Roma. Domani a Roma è previsto tempo instabile con deboli piogge e con miglioramento in serata. Temperature comprese tra +3°C e +10°C. previsioni Meteo... L'articolo Meteo Roma, previsioni per Mercoledì 14 Febbraio 2018 su Roma Daily News.

Allerta Meteo Emilia-Romagna : in arrivo vento forte e mare mosso : “Per la giornata di martedì 13 febbraio sono previsti venti forti di Bora sul mare e fascia costiera, con valori previsti di 25-30 nodi (50-60 km/h), con moto ondoso fino a molto mosso al largo. Sono previste residue precipitazioni sul settore centro-orientale a carattere nevoso a quote collinari e in forma di acqua mista a neve su fascia pedecollinare. Esaurimento dei fenomeni dal pomeriggio“: sulla base delle previsioni Arpae, la ...

Meteo Roma. Domani cieli irregolarmente nuvolosi : Meteo Roma. Domani è previsto a Roma tempo generalmente stabile con cieli irregolarmente nuvolosi al mattino, poco nuvolosi al pomeriggio. Nel Lazio deboli piogge al mattino... L'articolo Meteo Roma. Domani cieli irregolarmente nuvolosi su Roma Daily News.

Meteo Roma. Previsioni per domani 9 febbraio 2018 : Meteo Roma. domani 9 febbraio è previsto tempo stabile al mattino e poco nuvoloso in serata. Nel Lazio nubi sparse in serata ma senza fenomeni... L'articolo Meteo Roma. Previsioni per domani 9 febbraio 2018 su Roma Daily News.