Merce contraffatta venduta su Fb | 42 denunce | base nel Napoletano

Via Boccea - blitz della Polizia Locale contro i venditori di borse e Merce contraffatta : Brillante operazione odierna del gruppo XIII Aurelio della Polizia Locale diretti dal dott. Massimo Fanelli. Gli agenti, circa 20, hanno effettuato alle ore 12:30 un blitz per contrastare i venditori abusivi che tendono a posizionarsi in via Boccea davanti ai negozi regolari, alimentando il mercato della contraffazione di capi di abbigliamento, moltissimi dei quali firmati. […] L'articolo Via Boccea, blitz della Polizia Locale contro i ...