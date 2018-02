Medaglie per gli atleti della Basaki Ragusa

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Italia - per la top10 nel Medagliere serve un altro oro. Speranze dal ghiaccio : Il successo del Giappone nel team pursuit femminile di speed skating ha spinto l’Italia in undicesima posizione nel medagliere delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La selezione tricolore, già ampiamente promossa, dovrà cercare in tutti i modi di rientrare in una lusinghiera top10. Andiamo a scoprire la situazione a quattro giorni dal termine delle gare. Se la Francia, con 5 ori, appare ormai irraggiungibile, anche Austria e ...

LIVE Speed skating - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : si assegnano le Medaglie nei team-pursuit. Titoli per Norvegia al maschile e Giappone al femminile - Italia maschile squalificata : Giornata dedicata alle semifinali ed alle finali dei team pursuit maschili e femminili dello Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: si inizia con le semifinali femminili per poi passare a quelle maschili. Stabilite le finaliste sarà poi la volta delle finali di consolazione, con l’Italia maschile impegnata nella sfida per il quinto posto. Dalle 13.52 finalmente si assegneranno le medaglie: si parte dal bronzo femminile ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 – Carolina Kostner - Divina Grazia per infuocare il ghiaccio : una Musa a caccia di Medaglie : Una fata pronta per spiccare il volo ancora una volta, per scintillare sulle sue ali magiche, per incantare una platea intera, per scaldare il cuore di tutti gli appassionati e regalare un sogno. Una Musa Danzante chiamata a interpretare meravigliosamente la propria coreografia, a strabiliare con la sua artisticità e con la sua classe innata, a regalare perle di bellezza epica come sempre ha fatto in una carriera pirotecnica e irripetibile. La ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti i risultati e i podi di martedì 20 febbraio. Due Medaglie per l’Italia con short track e biathlon : Proseguono le gare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: di seguito tutti i podi e i risultati delle gare di martedì 20 febbraio. PATTINAGGIO ARTISTICO: Danza: 1) Tessa Virtue/Scott Moir (Canada) 2) Gabriella Papadakis/Guillaume Cizeron (Francia) 3) Maia Shibutani/Alex Shibutani (USA) SCI FREESTYLE: Halfipe femminile: 1) Cassie Sharpe (Canada) 2) Marie Martinod (Francia) 3) Brita Sigourney (USA) short ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le chiavi della staffetta mista. L’Italia punta sulla precisione : si lotta per le Medaglie! : Una gara molto particolare, divisa in due ma in cui è fondamentale trovare la giusta amalgama all’interno della squadra. Domani alle ore 12.15 andrà in scena la staffetta mista di Biathlon valida per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il format è quello che negli anni abbiamo imparato a conoscere: le prime due frazioni, da 6 chilometri ciascuna, saranno percorse da due donne, mentre le ultime due vedranno protagonisti gli uomini, ...

Salto con gli sci - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la gara a squadre assegna le ultime Medaglie - Norvegia favorita per l'oro : In linea teorica, il quartetto norge ha qualcosa in più rispetto a tutti gli altri, con maggiori possibilità di fare punti con costanza, essenziale nell'economia di una gara a squadre. Alle spalle ...

Salto con gli sci - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la gara a squadre assegna le ultime Medaglie - Norvegia favorita per l’oro : Germania, Polonia e Norvegia. Le tre nazioni che stanno dominando la scena del Salto con gli sci e che hanno vinto tutte e sei le medaglie delle prove individuali in campo maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Domani, alle ore 13.30 italiane, andrà in scena l’ultima competizione per il Salto nella rassegna a Cinque Cerchi: la prova a squadre sul Large Hill dell’Alpensia Ski Jumping, il cui punto HS è posto a 142 ...

Hockey su ghiaccio femminile - Olimpiadi PyeongChang 2018 : si lotta per le Medaglie! Canada e Stati Uniti favorite nelle semifinali : Il torneo di Hockey su ghiaccio femminile a PyeongChang 2018 entra nella fase decisiva, quella che assegna le medaglie. Domani sono in programma le due semifinali: Canada-OAR e Stati Uniti-Finlandia. Due chiare favorite, dunque, le due squadre che dagli anni ’90 dominano la scena internazionale tra Olimpiadi e Mondiali. Il Canada ha vinto gli ultimi quattro ori olimpici ed ha tutte le carte in regola per ripetersi. Le canadesi hanno ...

OLIMPIADI INVERNALI 2018 PYEONGCHANG/ Risultati live - Medagliere : attesa per Windisch e Hofer al biathlon : OLIMPIADI INVERNALI 2018 PYEONGCHANG: Risultati live, medagliere, programma e italiani in gara domenica 18 febbraio. Spiccano lo slalom gigante e la staffetta di fondo, entrambi maschili(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 11:41:00 GMT)

Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018 : Italia - sarà volata per l’obiettivo 10 Medaglie : Alla vigilia delle Olimpiadi Invernali di Pyeongchang 2018, il presidente del Coni Giovanni Malagò aveva indicato la doppia cifra di medaglie come obiettivo dell’Italia. La spedizione tricolore si trova a quota sei ed il traguardo appare dunque ancora raggiungibile, anche se le occasioni per salire sul podio iniziano a diminuire. Una delle carte più importanti da giocare sarà quella della team sprint a tecnica libera di sci di fondo. Le ...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Arianna Fontana vola in Finale! Lotta per le Medaglie nei 1500m. Martina Valcepina in finale B : Arianna Fontana è in finale nei 1500 metri alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La valtellinese andrà a caccia ancora una volta della medaglia anche nella distanza più lunga, con l’obiettivo di salire per la settima volta sul podio olimpico e di diventare la più vincente della storia nello Short track. La Campionessa Olimpica dei 500m vuole farci sognare. In semifinale Arianna ha mostrato tutta la sua straordinaria esperienza, ...

TG Olimpico - edizione pomeridiana 15 febbraio : meravigliosa Federica Brignone - sorpresa Nicola Tumolero. Altre due Medaglie per l’Italia! : IL TG Olimpico, edizione DELLE 15.00: CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLE OLIMPIADI INVERNALI DI PYEONGCHANG 2018 alessandro.tarallo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Fisi-Pentaphoto

Snowboard - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : chi batterà Shaun White? Per le Medaglie bisogna sfiorare la perfezione : Si assegna nella notte italiana il titolo dell’halfpipe maschile nello Snowboard alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: tutti all’inseguimento dello statunitense Shaun White, autentico mostro sacro della specialità, che già in qualifica ha fatto intendere di volersi prendere il terzo titolo olimpico dopo Torino 2006 e Vancouver 2010, vendicando così il quarto posto di Sochi. Il 98.00 stampato da White nella seconda run ...

Il giorno perfetto di Arianna e Federico : ecco due Medaglie storiche. Diario olimpico del 13 febbraio : Sogno americano Nel 1982, a 26 anni, papà Jong Jin Kim emigrò dalla Corea, sbarcò a Los Angeles con un capitale di 800 dollari e un dizionario inglese-coreano: 'Era il paese dei sogni, un mondo ...