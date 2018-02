Matera Capitale Europea della Cultura 2019 | Ostuni è tra i comuni di Puglia e Basilicata

brindisisera

: Ha destato stupore il volantino elettorale della candidata renziana Francesca Barra: «Matera capitale europea della… - MaxGramel : Ha destato stupore il volantino elettorale della candidata renziana Francesca Barra: «Matera capitale europea della… - silviabest77 : Francesca Barra e lo strafalcione sui manifesti di Matera capitale della cultura: “Un opportunità”. Scritto senza a… - trendinitalia : Francesca Barra e lo strafalcione sui manifesti di Matera capitale della cultura: “Un opportunità”. Scritto senza a… -

(Di giovedì 22 febbraio 2018) 'Per quanto il campanileCittà Bianca sia sempre più noto in tutto il mondo - ha dichiarato l'assessore Carparelli - l'opportunità di essere in rete cone i tantidie ...