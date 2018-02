Masterchef 7 | la Klugmann sorprende tutti tra pentole e fornelli

Masterchef 7 - Italo attacca Antonia Klugmann : La sua conoscenza culinaria non è semplicemente sulla pasta e fagioli, ma è molto più ampia grazie a tutto quello che ha potuto apprendere durante i suoi viaggi in giro per il mondo. La sua ...

Masterchef 7 - Italo : «Antonia Klugmann? Una sgarzola dispettosa» : «Sono Italo, penso che il mio nome lo conosca già». Italo risponde al telefono con la voce di chi sa di non avere niente da rimproverarsi. Nei giorni che hanno preceduto la sua eliminazione dalla cucina di MasterChef era in giro fra gli iceberg dell’Antartide e il sole alto di Buenos Aires. «Mi sono concesso un giretto lontano dalle problematiche di MasterChef, dall’odio sui social», spiega ripercorrendo le tappe del suo viaggio. La ...

ANTONINO BUCOLO/ Video - Antonia Klugmann contro il macellaio che accusa il colpo! (Masterchef Italia 7) : ANTONINO BUCOLO è uno dei concorrenti della nuova edizione di Masterchef ma nell'ultima puntata il giudice Klugmann si è scagliata duramente contro di lei. (Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 09:31:00 GMT)

MARIANNA CALDERARO/ I complimenti della Klugmann per il suo ‘Arancino a sorpresa’ (Masterchef Italia 7) : MARIANNA CALDERARO e il suo Arancino a sorpresa presentato nella Mistery Box. Il piatto è stato tirato fuori da una lasagna. I complimenti della chef Antonia Klugmann.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 08:19:00 GMT)

Masterchef ITALIA 2018/ Eliminati e news : la Klugmann si confessa (puntata 4 gennaio) : MASTERCHEF ITALIA 7, terza puntata 4 gennaio 2018: i concorrenti Eliminati, le prove della serata. Resconto del terzo appuntamento su Sky Uno coi nostri aspiranti Chef.(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 05:15:00 GMT)

SIMONETTA PICCARDO - CHI È?/ Prima eliminata Masterchef Italia 7 : non supera la prova "Klugmann" : SIMONETTA PICCARDO è la concorrente originaria di Genova che a partire da stasera gareggerà per conquistare il titolo di settimo MasterChef d'Italia. Riuscirà a conquistare i giudici?(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 22:23:00 GMT)

ANTONIA KLUGMANN/ La chef e quell'incidente che le ha cambiato la vita (Masterchef) : ANTONIA KLUGMANN è la prima chef donna nella storia di Masterchef Italia e risponde alle critiche nel corso dell'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 21:43:00 GMT)

Masterchef Italia 2018 - Ed.7 / Eliminato in diretta : la Klugmann e i cuochi in Emilia Romagna (Terza puntata) : Masterchef Italia 7, al via la nuova stagione del cooking show di SkyUno HD; chi sarà il primo ad essere Eliminato? Spazio per i nuovi concorrenti e le prove culinarie.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 21:10:00 GMT)

Antonia Klugmann/ La chef risponde alle critiche : "Per me attacchi violenti - offensivi" (Masterchef) : Antonia Klugmann è la prima chef donna nella storia di Masterchef Italia e risponde alle critiche nel corso dell'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 17:53:00 GMT)

Masterchef Italia 7 - perché Antonia Klugmann ‘salva’ il programma dal “rischio mappazzone” : Antonia Klugmann, grazie. Non si può dire altro alla chef triestina nuovo giudice di Masterchef Italia 7. perché se è vero che Masterchef resta il miglior programma di cucina visibile sui nostri schermi, lo è altrettanto che il talent show di SkyUno mostra i primi segni di stanchezza. Il motivo è da ricercare soprattutto nell’allontanamento dal vero “cuore” di Masterchef: cucinare. Vedere gente che cucina, vai a capire perché, ...

ANTONIA KLUGMANN/ Carota e bastone - lo chef sa bene come fare il giudice! (Masterchef Italia 7) : Dopo aver raccolto l'eredità di Carlo Cracco, ANTONIA KLUGMANN si prepara ad affrontare la sua seconda serata come giudice di Masterchef Italia 7. Riuscirà a conquistare i suoi haters?(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 21:45:00 GMT)

Antonia Klugmann/ Non solo gli haters - c'è anche chi ha provato un colpo di fulmine! (Masterchef Italia 7) : Dopo aver raccolto l'eredità di Carlo Cracco, Antonia Klugmann si prepara ad affrontare la sua seconda serata come giudice di Masterchef Italia 7. Riuscirà a conquistare i suoi haters?(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 18:26:00 GMT)

Masterchef 7 : i giudici Barbieri - Bastianich - Cannavacciuolo e Klugmann scelgono i 20 finalisti : La puntata sarà visibile inoltre sulla piattaforma Sky Go in streaming anche su NOW TV mentre le repliche delle puntate saranno disponibili su Sky On Demand. Masterchef Italia: la selezione ...

ANTONIA KLUGMANN/ Torna in tv dopo gli attacchi degli haters (Masterchef Italia 7) : dopo aver raccolto l'eredità di Carlo Cracco, ANTONIA KLUGMANN si prepara ad affrontare la sua seconda serata come giudice di Masterchef Italia 7. Riuscirà a conquistare i suoi haters?(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 07:23:00 GMT)