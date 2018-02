Marchionne si conferma re indiscusso del web

'Sono stanco'. Marchionne conferma l'addio nel 2019 e sulle auto del futuro non ha dubbi : 'Entro il 2025 la metà saranno elettrificate' : "Se vuoi fare questo lavoro davvero bene, ti consuma. Sono stanco. Voglio fare qualcosa d'altro". Parola di Sergio Marchionne , che in un'intervista a Bloomberg , ha conferma to di fatto la sua uscita ...

Sergio Marchionne conferma l'addio da Fca nel 2019 : "Se vuoi fare questo lavoro davvero bene - ti consuma. Sono stanco - ho voglia di fare qualcos'altro" : "Se vuoi fare questo lavoro davvero bene, ti consuma. Sono stanco. Voglio fare qualcosa d'altro". Parola di Sergio Marchionne, che in un'intervista a Bloomberg, ha confermato di fatto la sua uscita dal gruppo nel 2019. L'amministratore delegato di Fca non ha escluso un possibile ruolo in Exor, la cassaforte della famiglia Agnelli che controlla l'azienda automobilistica e di cui fa parte del cda come vicepresidente non esecutivo: "Se la mia ...