Maltempo | torna la neve sul Mugello | codice arancione fino a venerdì sera

Maltempo Emilia Romagna : torna la neve - aumenta il pericolo valanghe : neve dai 500 metri di quota, vento forte e mare mosso sull’Adriatico. torna il Maltempo in Emilia-Romagna, con un’allerta valida per tutta la giornata di domani. C’è anche pericolo valanghe: “marcato” sull’Appennino centrale, “moderato” invece in Romagna e sull’Appennino occidentale. Per le 24 ore successive alla mezzanotte di oggi invece sono previsti venti di bora “con intensità forte ...

TG olimpico - edizione pomeridiana 14 febbraio : il Maltempo sposta sci alpino e biathlon - 4 Campioni Olimpici tornano a vincere! : CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLE OLIMPIADI INVERNALI DI PYEONGCHANG 2018 Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter t

Maltempo in Campania : torna la neve sul Vesuvio : TORRE DEL GRECO - Temperature in calo, cielo coperto e il Vesuvio torna ad imbiancarsi. È l'effetto del Maltempo che in questi giorni sta imperversando in Campania e che sta interessando la provincia ...

Maltempo - torna l'inverno : pioggia e neve a bassa quota Nel Lazio è allerta meteo : Continua la fase di Maltempo determinata da un'estesa perturbazione di origine atlantica che ha raggiunto il Mediterraneo centro-occidentale. Anche nella giornata di domani sono previste ...

Torna (davvero) l'inverno : arriva la neve al Nord e Maltempo in tutta Italia Meteo : Molte città a rischio fiocchi bianchi. E dopo il weekend, anche la prossima settimana è prevista una nuova perturbazione alimentata da aria più fredda

Previsioni meteo oggi : torna il Maltempo - attesi forti venti : Previsioni meteo oggi - La prima perturbazione di Febbraio è ormai giunta sull'Italia e sta apportando fenomeni di instabilità diffusa. Vediamo nel dettaglio cosa aspettarci per la giornata...

Maltempo : torna la neve in Trentino : La neve dovrebbe tornare domani in Trentino, anche a basse quote, fino ai 500 metri, per lasciare spazio a schiarite da venerdi’. Le temperature sono previste quindi in discesa e il freddo dovrebbe poi restare anche con il ritorno del cielo sereno. Il servizio meteorologico della Provincia autonoma di Trento prevede per domani nuvolosita’ compatta con precipitazioni diffuse, deboli al mattino, in intensificazione dal pomeriggio e in ...

Meteo - a febbraio torna il Maltempo : pioggia e neve in arrivo (anche a quote basse) : Il mese di febbraio inizia “male” per quanto riguarda il clima. Le ultime tendenze Meteo infatti parlano di un graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche che a partire dalle prossime ore...

Maltempo - torna l’incubo Rigopiano : valanga minaccia hotel - 80 turisti evacuati con l’esercito : Ottanta turisti sono stati evacuati da Vallelunga, in provincia di Bolzano, dove erano rimasti isolati a seguito della caduta di una valanga che aveva provocato l’interruzione dell’energia elettrica e delle linee telefoniche. L’evacuazione di turisti, quasi tutti stranieri, è avvenuta grazie all’intervento dell’esercito che ha impegnato gli elicotteri. Christian Auer, ispettore capo dei vigili del fuoco di Bolzano ...

Maltempo Piemonte : torna la neve sulle montagne - allerta valanghe : torna il Maltempo sul Piemonte, con forte vento e nevicate sulle Alpi nordoccidentali. Cielo in prevalenza poco nuvoloso sul resto della regione, secondo le previsioni dell’Arpa, con condizioni di foehn nelle ore notturne. Le nevicate, deboli o moderate, saranno a partire dai 700-800 metri. Previsto anche un brusco calo delle temperature, con venti forti in quota, anche nella giornata di domenica e nubi in estensione sulla pianura. Rischio ...

Maltempo - torna il freddo : il Comune di Venezia aziona gli spargisale : Questa sera a partire dalle 20, vista la previsione di abbassamento delle temperature, entreranno in azione i mezzi spargisale: lo annuncia la Centrale operativa della Polizia Municipale e la Protezione civile del Comune di Venezia. I mezzi interverranno nei punti piu’ critici del sistema stradale comunale, come sovrappassi, sottopassi e rotatorie nonche’ nelle aree del Tronchetto e di piazzale Roma, per prevenire la possibile ...

Maltempo Piemonte - torna la neve sulle Alpi : da 1.000 metri in su : Dopo le abbondantissime nevicate di una settimana fa, altre sia pure molto piu’ lievi, sono previste dalla serata di oggi fino a mercoledi’ sulle Alpi Piemontesi, in particolare sui settori occidentali e settentrionale, mentre sulle zone appenniniche e sulla parte orientale della regione sono attesi piovaschi. La quota delle neve a partire dagli 800 metri oggi, da 1.000 in su nei giorni successivi. Le nuvole si allontaneranno ...

Maltempo - Sestriere torna alla normalità : domani scuole aperte : “L’altra notte a causare i danni al condominio San Vittorio non e’ stata una slavina ma un importante distacco di neve dal tetto della palazzina stessa, che impattando al suolo ha creato un effetto bomba che ha portato al distacco di altra neve dal versante inclinato della collina“. Cosi’ il sindaco di Sestriere Valter Marin, che ha ricostruito la dinamica dell’incidente di lunedi’ sera. “Lo ...

Maltempo Piemonte : torna il sereno - a Sestriere non nevica più : Migliora il tempo sul Piemonte da giorni interessato da pioggia e neve. Come anticipato dalle previsioni dell’Arpa, le precipitazioni che nelle scorse ore erano diminuite di intensita’ si stanno esaurendo. Dopo 48 ore non nevica piu’ al Sestriere, dove la situazione resta critica per gli oltre due metri raggiunti dal manto nevoso. A Torino, come nel resto della pianura, non piove piu’. Nella notte e’ prevista una ...