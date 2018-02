Maltempo | si ribalta Tir | riaperta la A6 nel Savonese 

Maltempo. Capri - forte mareggiata - traghetti fermi; Trieste - camion si ribalta per la bora - 3 feriti : Raffiche di vento e forte mareggiata, Capri isolata dalla terraferma dopo lo stop di tutti i collegamenti marittimi di linea da Napoli e da Sorrento a causa del maltempo nel Golfo diNapoli. Fermi sia gli aliscafi che i traghetti. A Trieste, un camion si è ribaltato stamani a causa delle forti raffiche di bora che soffia da ieri sera sulla città con intensità crescente. Tre persone sono rimaste ferite in modo lieve

Maltempo - bora forte : si ribalta un camion a Trieste : Un camion si è ribaltato questa mattina a causa delle forti raffiche di bora che soffia da ieri sera sulla città con intensità crescente. Tre persone sono rimaste ferite in modo lieve. L’incidente e’ avvenuto questa mattina poco prima delle 8.30 sul lungomare triestino in Riva Nazario Sauro, davanti a Piazza Unita’, una zona particolarmente battuta dal vento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per rimuovere il ...

Maltempo - forte vento nel Fabrianese : si ribalta un autocarro : Maltempo e forte vento nel Fabrianese dove un autocarro si è ribaltato. I vigili del fuoco sono intervenuti nella Sp 16 al Km 19 lungo la strada che va da Fabriano a Sassoferrato, nei pressi dell’incrocio per Bastia, perché tale autocarro si è rovesciato su un fianco a causa del forte vento. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’automezzo e prestato assistenza durante le fasi di recupero. Non ci sono danni a persone. La ...

Maltempo Sardegna : telone di tir si ribalta per il vento a Olbia : Questa mattina a Olbia il telone di un autoarticolato che transitava sulla sopraelevata Nord in direzione Palau, è stato ribaltato da una raffica di vento forte. L’intelaiatura è finita sulla corsia opposta. Illeso l’autista dell’autoarticolato. Non si segnalano feriti o ulteriori danni. Sul posto gli agenti della polizia locale di Olbia. L'articolo Maltempo Sardegna: telone di tir si ribalta per il vento a Olbia sembra essere ...