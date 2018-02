Maltempo | piogge torrenziali sulle Regioni Adriatiche | picchi di 60mm tra Marche e Abruzzo

Maltempo Motta San Giovanni (RC) : frane e smottamenti a causa delle piogge [GALLERY] : 1/10 ...

Peggiorano le condizioni Meteo in Italia. Un'ondata di maltempo investirà prima il centro e il Sud, poi interesserà anche il Nord a partire da giovedì

Meteo - settimana di Maltempo : arrivano freddo - piogge e neve : Meteo, settimana di maltempo: arrivano freddo, piogge e neve Peggiorano le condizioni Meteo in Italia. Un'ondata di maltempo investirà prima il centro e il Sud, poi interesserà anche il Nord a partire da giovedì Parole chiave: ...

Settimana di Maltempo con piogge - neve e calo temperature : Prima il Centrosud, poi anche il Nord: si è aperta una nuova ondata di maltempo che interesserà, in questa Settimana, tutto il Paese con pioggia, neve e calo delle temperature. Secondo le previsioni ...

Maltempo - piogge ininterrotte nel Cosentino : crolli e danni : Il forte Maltempo sta interessando tutto il Sud Italia e causando ingenti danni nel Cosentino. Il muro perimetrale di un’abitazione è crollato, oggi pomeriggio, nel centro storico di Cosenza, nel rione Massa. Non si registrano feriti, ma alcune famiglie che abitano nella zona potrebbero essere evacuate per sicurezza. Il muro, probabilmente venuto giù a causa della pioggia che cade da più di 24 ore ininterrottamente sulla città, crollando ...

Allerta Meteo - weekend di forte Maltempo al Sud : piogge torrenziali in atto su Sicilia - Calabria e Puglia per il ciclone Africano in risalita sul mar Jonio

Tempo bello nel centro nord - permane Maltempo all'estremo Sud - con piogge intense : Roma - Il Mediterraneo rimane sede di una vasta saccatura colma di aria fredda che ingloba buona parte d'Europa, con l'anticiclone defilato in pieno Atlantico. Un nuovo peggioramento prenderà piede all'estremo Sud tra venerdì e sabato, dando vita a un vortice mediterraneo che dal mare di Sicilia si muoverà verso lo Ionio, in direzione della Grecia. Nelle prossime ore forti piogge e rovesci investiranno la Sicilia ...

Previsioni Meteo San Valentino : sarà un 14 Febbraio di Maltempo con nubi e piogge su gran parte d’Italia : Previsioni Meteo San Valentino – Nel corso della giornata di san Valentino la nostra penisola risulterà rigorosamente divisa in due parti; l’Italia settentrionale invasa dal mal tempo con la parte meridionale caratterizzata dalla presenza del sole; andiamo per ordine. Analizzando l’Italia, partendo da nord, regioni come Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Trentino risentiranno parecchio il clima prettamente invernale in ...

Maltempo - notte di forti piogge al Centro/Sud : dalla Campania alla Sicilia - nubifragi in atto [LIVE] : Il Maltempo continua ad imperversare nella notte al Centro/Sud, con piogge e temporali dalla Campania alla Sicilia e temperature in sensibile aumento. Spiccano i +16°C di Messina, in riva allo Stretto, ma anche i +4°C del Rifugio Citelli, sul versante orientale dell’Etna a 1.750 metri di altitudine. Si stanno esaurendo le forti piogge che hanno colpito la Sicilia orientale, dove nel pomeriggio e in serata sono caduti 142mm a Linguaglossa, ...

Maltempo - situazione critica in Sicilia : temporali violentissimi e caldo anomalo - allagamenti per le piogge torrenziali

Piogge torrenziali - nuova ondata di Maltempo sulla Campania : Una nuova ondata di maltempo sta per colpire specialmente il Centrosud, con Piogge anche di forte intensità e neve. Secondo le previsioni del meteorologo di 3bmeteo.com, Edoardo Ferrara, a essere ...

Allerta Meteo - forte Maltempo in tutt’Italia : ancora neve al Nord/Ovest - forti piogge e temporali al Centro/Sud : Allerta Meteo – Una saccatura presente sul Mediterraneo occidentale determinerà ancora condizioni di maltempo sull’Italia, apportando nevicate a bassa quota sul Nord-Ovest e precipitazioni anche a carattere temporalesco al Centro-sud, con fenomeni che potranno risultare più intensi su alcune zone della Sicilia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali ...

