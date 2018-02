Maltempo Napoli | il Comune | azioni ‘anti freddo’ per i senza dimora

Freddo e Maltempo - a Napoli diluvia con +3°C e sul Vesuvio decine di turisti rimangono bloccati dalla Neve : “veniteci a prendere” : Il fronte Freddo di San Valentino è arrivato anche in Campania, con forte Maltempo e temperature in picchiata. A Napoli sta diluviando con appena +3°C e sul Vesuvio nevica fino a bassa quota. Un gruppo con circa 20 turisti è rimasto bloccato a quota mille metri, sorpreso dalla bufera di Neve. Sui social i video in cui i turisti chiedono aiuto. Ma sul vulcano partenopeo continuerà a nevicare per tutta la serata. Non sono in azione spalaNeve. ...

Maltempo - guasto sulla linea ferroviaria Roma-Napoli : ritardi e disagi : Treni cancellati e in forte ritardo, pomeriggio difficile oggi sulla linea ferroviaria Roma-Napoli via Cassino, dove ci sono stati disagi. Le forti scariche atmosferiche hanno provocato un guasto alla linea di alimentazione elettrica tra Colleferro e Valmontone, in provincia di Roma. Quattro convogli sono stati limitati nel percorso e cinque cancellati. La circolazione dei treni,prima sospesa e poi attivata a senso unico alternato su un solo ...

Maltempo nel golfo : stop ai collegamenti da Napoli per le isole : Forti raffiche di vento di ponente e mare molto agitato hanno determinato questa mattina la sospensione dei collegamenti marittimi tra Napoli e le isole del golfo. L'avviso di allerta meteo diramato ...

Maltempo - Siremar : il traghetto anticipa la partenza da Napoli per le Eolie : La compagnia di navigazione Siremar rende noto che, a causa di un possibile peggioramento delle condizioni meteomarine previsto nella giornata di domani, la motonave Paolo Veronese, in navigazione sulla tratta Milazzo-Eolie-Napoli, anticiperà alle 8,15 la partenza da quest’ultimo porto per il viaggio di ritorno. Se il meteo lo consentirà verrà effettuato, alle 18, uno scalo a Stromboli da dove la Veronese rientrerà direttamente a ...

Maltempo : sospesi i collegamenti Milazzo-Eolie e Milazzo-Napoli : La compagnia di navigazione Siremar rende noto che “a causa del persistere delle avverse condizioni meteorologiche le corse Milazzo–Eolie delle 9 e Milazzo–Eolie–Napoli delle 13:50 sono state sospese“. L'articolo Maltempo: sospesi i collegamenti Milazzo-Eolie e Milazzo-Napoli sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo e vento forte in Campania : sospese corse tra Napoli e Carpi. Fermi aliscafi e traghetti. : La perturbazione in atto sull'Italia centro-meridionale sta apportando Maltempo e vento forte in Campania. A causa delle avverse condizioni meteo-marine si registrano disagi ai collegamenti con il...

Maltempo Golfo di Napoli : interrotti i collegamenti per Capri : Le forti raffiche di vento di ponente e il mare agitato nel Golfo di Napoli hanno comportato oggi l’interruzione di tutte le corse di linea tra Napoli e Capri. Fermi sia aliscafi che traghetti. La navigazione riprenderà non appena l’intensità del vento diminuirà. L'articolo Maltempo Golfo di Napoli: interrotti i collegamenti per Capri sembra essere il primo su Meteo Web.

Nuova ondata di Maltempo nel golfo di Napoli : stop ai collegamenti per Capri - corse a singhiozzo per Ischia e Procida : La Nuova ondata di maltempo che si sta abbattendo nel golfo di Napoli ha portato alla sospensione di molte dei corse di linea dei collegamenti marittimi per le isole. Il mare agitato, con onde alte ...

Maltempo : circolazione in normalizzazione sulla Roma-Formia-Napoli : “Sta gradualmente tornando alla normalità la circolazione ferroviaria sulla Roma – Formia – Napoli, rallentata dalle 7 a causa di un guasto ai sistemi di distanziamento in sicurezza dei treni tra Priverno e Monte San Biagio provocato dal Maltempo. Coinvolti 32 treni: 11 treni lunga percorrenza e 12 Regionali hanno registrato ritardi oltre le due ore; nove Regionali sono stati limitati nel loro percorso”. Così in una nota ...

Maltempo in Campania - a Napoli la temperatura crolla a +5°C e la città si imbianca di gragnola e neve tonda [FOTO] : 1/9 ...

Forti ritardi sulla Roma-Formia-Napoli a causa Maltempo : Roma, 28 dic. (askanews) L'ondata di maltempo che sta interessando il Lazio è la causa dei Forti ritardi che, dalle 7 di questa mattina, si stanno registrando sulla Roma Formia Napoli. Violenti ...

Maltempo Campania : Vesuvio imbiancato e collegamenti in tilt nel Golfo di Napoli : La Campania alle prese con il Maltempo, tra pioggia, grandine, vento forte e temperature in calo: si segnalano disagi nei collegamenti nel Golfo di Napoli e il Vesuvio è imbiancato. Il cono del vulcano è innevato dalla scorsa notte. Fermi alle banchine tutti i mezzi veloci per Ischia, Capri e Procida, mentre viaggiano a singhiozzo alcuni traghetti. Si ricordi che è in vigore l’avviso di allerta meteo della Protezione civile regionale, con ...

Maltempo : disagi nei collegamenti nel Golfo di Napoli : disagi nei collegamenti marittimi nel Golfo di Napoli: per il secondo giorno consecutivo, le avverse condizioni meteomarine determinano lo stop di tutte le navi veloci sulle tratte tra i porti di Napoli, Pozzuoli e Sorrento e quelli delle isole Capri, Procida e Ischia (Porto e Casamicciola). Ferme anche molte navi traghetto, mentre è partita la nave Caremar delle ore 9 da Napoli a Capri. Dovrebbe partire anche la nave Medmar delle ore 12 sulla ...

Maltempo : stop domani alla corsa Siremar Milazzo-Eolie-Napoli : A causa del progressivo peggiorare delle condizioni metereologiche Siremar rende noto che la corsa prevista per domani sulla tratta Milazzo-Eolie-Napoli e’ stata sospesa. Per gli stessi motivi annullata la partenza pomeridiana della motonave Vesta da Trapani per le Egadi. La nave veloce Isola di Vulcano salpera’ per Vulcano-Lipari alle 18,30. A rischio lo scalo di Vulcano che sara’ nel caso effettuato secondo i seguenti orari: ...