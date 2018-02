Maltempo | gelo in Toscana | possibile fino a -15°C in montagna

Burian - allerta meteo/ Maltempo e gelo siberiano da Nord a Sud : bora a Trieste - neve a bassa quota : L'Italia nella morsa del Burian: è questa la previsione dei meteorologi sulla corrente d'aria gelida proveniente dalla Russia, domenica 25 febbraio l'apice(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 18:59:00 GMT)

Maltempo : attivati i piani neve e gelo di Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia : In seguito al bollettino diramato dalla Protezione Civile, che segnala un peggioramento delle condizioni meteorologiche con precipitazioni nevose e abbassamento delle temperature su gran parte dell’Italia, le società del Gruppo FS Italiane, Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia, hanno attivato i ”piani neve e gelo”. Al momento, è confermata la piena disponibilità di tutte le linee ferroviarie.I servizi commerciali potranno ...

Maltempo : neve e pioggia sull’Italia - da domenica vento e gelo siberiano. Ecco cos’è il Burian : Proviene dalla Siberia, e si sta muovendo a grandi passi verso l’Europa. Raggiungerà l’Italia domenica 25. È il Burian, il vento più gelido che possa sferzare il nostro Paese. Caratteristico delle steppe della pianura a ovest degli Urali, dove è spesso molto forte e accompagnato da bufere di neve congelata che azzerano quasi la visibilità. Il Bu...

Maltempo : nevica anche a quote basse - e poi arriva il gelo : Prime nevicate sull'Italia, anche a quote basse. Imbiancata Bologna, neve nelle zone montane del Piemonte, in Toscana in Alto Mugello, nelle Marche, anche nelle zone terremotate. Raffiche di Bora a ...

Maltempo : ondata gelo come quelle del 2012 e 1985 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Maltempo - gelo con Burian : rischio neve a Roma. Toscana "imbiancata" - Bora a Trieste : Arrivato Burian, l'Italia è nel freezer. L'anticiclone termico russo-siberiano - che spira in queste ore da Nord/Nordest - sta portando cieli molto nuvolosi o coperti...

Maltempo Piemonte : da domani neve - poi gelo siberiano : neve da domani e dal weekend brusco calo delle temperature. E’ alle porte l’annunciato cambio di tempo, con l’irruzione di aria fredda dalla Siberia anche in Piemonte. Le nevicate – prevede Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) domani cominceranno a partire dal Cuneese e gradualmente si estenderanno a tutta la regione, con quota neve a 300 metri a sud, a 500 a nord e in calo, rispettivamente a 100 e 300 a ...

Maltempo : arriva il gelo dopo il 5° gennaio più caldo di sempre : Il gelo siberiano arriva sull’Italia dopo che il mese di gennaio si è classificato a livello planetario al quinto posto tra i piu’ caldi di sempre con una temperatura combinata della terra e della superficie degli oceani superiore di 0,71 gradi la media del ventesimo secolo. E’ quanto emerge dalle elaborazioni Coldiretti sulla base dei dati del Noaa – National Oceanic and Atmospheric Administration, che rileva le temperature dal 1880. Le ...

Maltempo Coldiretti : “Dal gelo siberiano danni a frutta e verdura” : Il forte e repentino abbassamento della temperatura accompagnato da gelate anche in pianura mette a rischio verdure e ortaggi coltivati in pieno campo e i frutteti pronti alla fioritura dopo un mese di gennaio caldo con temperature massime di 3,3 gradi superiori alla media. E’ l’allarme lanciato dalla Coldiretti per l’ondata di gelo siberiano in arrivo sull’Italia. A preoccupare gli agricoltori sono i danni alle colture, ...

Maltempo - in arrivo il burian siberiano : ondata di gelo polare : Un vento gelido spazzerà l'Italia portando giornate di ghiaccio su molte regioni settentrionali: le temperature potranno rimanere sotto lo zero anche di giorno