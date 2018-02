Maltempo | cade un albero nella caserma di polizia di San Sabba 

Maltempo a Firenze - cade grosso pino del giardino dell’Orticoltura : Un pino alto una quindicina di metri e’ caduto all’interno del giardino dell’Orticoltura, in via Vittorio Emanuele a Firenze: e’ accaduto nelle prime ore di stamani. Nessun e’ rimasto ferito. Secondo quanto si spiega dal Comune, la pianta si e’ completamente ribaltata. Dai primi accertamenti dei tecnici della direzione ambiente la pioggia di queste ultime ore – da mezzanotte alle 6 sono caduti quasi 25 ...

Maltempo Roma : un albero cade su un cortile condominiale : Un pino marittimo alto 25 metri è caduto sulla strada di un cortile condominiale probabilmente a causa del vento e Maltempo di queste ultime ore. Non ci sono feriti. L’episodio si e’ verificato intorno alle 14,30 di oggi pomeriggio, in via Codirossoni, al civico 10. Sul posto ci sono i vigili del Fuoco del Comando di Roma. L’albero ha danneggiato due auto parcheggiate nelle vicinanze. Sul posto anche le autorita’ ...

Maltempo Biella : cade frana - bloccato l’accesso alla diga della Valsessera : Una frana blocca l’accesso alla diga dell’Alta Valsessera, a Trivero (Biella): in corso i lavori per ripristinare il collegamento. I detriti dovranno essere eliminati in modo tale da rendere il transito accessibile anche ai mezzi utilizzati dai gestori dell’invaso. Il Comune di Trivero ed Edison hanno informato la Regione Piemonte. L'articolo Maltempo Biella: cade frana, bloccato l’accesso alla diga della Valsessera ...

Maltempo - situazione drammatica in Calabria : cade da un tetto scoperchiato dal vento e muore : Un uomo e’ morto cadendo dal tetto di un edificio sul quale era salito per verificare i danni provocati dal vento che aveva scoperchiato l’abitazione del fratello. Giuseppe Talarico insieme al fratello, e’ salito per verificare i danni e per cause da accertare e’ caduto nel vuoto. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime ed e’ stato deciso di trasferirlo nell’ospedale di Catanzaro, ma e’ morto ...

Maltempo Sardegna - albero cade sulla ferrovia : treni bloccati a Macomer : La bufera di vento sta creando gravi disagi nel Marghine. All’uscita di Macomer e’ stata bloccata la circolazione dei treni a causa di un albero sradicato dalle raffiche di maestrale e precipitato sui binari. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e le maestranze di trenitalia per ripristinare le corse nel minor tempo possibile. Sempre a Macomer il vento ha abbattuto alcuni alberi e pali dell’illuminazione pubblica, ...

Maltempo : albero cade a Roma - donna ferita in via Manlio Gelsomini : Una donna è rimasta lievemente ferita dal crollo di un albero, in via Manlio Gelsomini, a Roma. L’albero, cadendo, ha danneggiato cinque auto parcheggiate. La donna, che stava per entrare nella sua vettura, è stata medicata sul posto, dove sono intervenuti gli agenti della municipale per la gestione della viabilità. L'articolo Maltempo: albero cade a Roma, donna ferita in via Manlio Gelsomini sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Lazio : cade albero a Fregene - strada interrotta : Il forte vento ha provocato la caduta di un grosso albero a Fregene. La circoLazione sulla strada su via Ortona è stata interrotta perché l’albero ha invaso la carreggiata. Non si segnalano danni a persone o auto. Gli uomini della protezione civile sono al lavoro per rimuovere l’alberatura e consentire il transito pedonale e viario. L'articolo Maltempo Lazio: cade albero a Fregene, strada interrotta sembra essere il primo su Meteo ...

Maltempo - disagi in Sardegna per il forte vento : cade un cavo - chiusure sulla ss196 : Anas in una nota comunica che la strada statale 196 ‘Di Villacidro’ è provvisoriamente chiusa al km 24,900, in territorio comunale di Villacidro, per la presenza di un cavo sulla carreggiata caduto a causa del forte vento. Il personale dell’Anas è già sul posto per la gestione della viabilità, con deviazioni al km 22 e al km 27, mentre si è in attesa dell’arrivo della squadra di manutenzione della rete telefonica per il ripristino ...

Maltempo Salerno : auto slitta e finisce contro palo - cade semaforo : Incidente stradale questa mattina a Salerno: un’auto si è schiantata contro un semaforo sul lungomare Marconi facendo cadere il regolatore luminoso. Il conducente ha perso il controllo dell’autovettura probabilmente a causa dell’asfalto reso viscido dalle abbondanti piogge ed ha riportato lievi ferite. Un’abbondante grandinata ha imbiancato il capoluogo di provincia campano, generando numerosi disagi pochi disagi. Il ...

Maltempo - cade un albero nel Frusinate : chiusa via Casilina a Villa Santa Lucia : Nel Comune di Villa Santa Lucia, in provincia di Frosinone, è temporaneamente chiusa via Casilina dopo che un grosso albero è caduto sulla carreggiata al km 139. Lo comunica Astral Infomobilità. Nessun danno a persone e mezzi; sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale di Astral spa per gli interventi necessari. L'articolo Maltempo, cade un albero nel Frusinate: chiusa via Casilina a Villa Santa Lucia sembra essere il primo su ...

Maltempo Napoli - cade un palo della luce in un campo di calcetto : ferito 17enne : Un 17enne è stato ferito da un palo della luce caduto probabilmente a causa del forte vento nel campetto di calcio della chiesa Santa Maria della Libera a Napoli, nel quartiere Vomero. Il giovane è stato trasportato all’ospedale Cardarelli e non è in pericolo di vita. Il campetto della chiesa avrebbe dovuto ospitare questa mattina la cerimonia inaugurale di un torneo natalizio di calcio a 5, che si sarebbe concluso il 30 dicembre, con ...

Maltempo - cade palo della luce : 17enne ferito a Napoli : Un 17enne è stato ferito da un palo della luce caduto probabilmente a causa del forte vento nel campetto di calcio della chiesa Santa Maria della Libera a Napoli, nel quartiere Vomero . Il giovane è ...

Maltempo : grosso masso cade sulla strada per Sessarego : Primi disagi per la pioggia che sta interessando il genovesato e il levante ligure. Un grosso masso si e’ staccato dalla parete che fiancheggia la strada che da Bogliasco porta a Sessarego. La strada e’ stata chiusa per le operazioni di ripristino della sicurezza. Sul posto operano i vigili del fuoco. Non ci sono feriti. L'articolo Maltempo: grosso masso cade sulla strada per Sessarego sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - cade una valanga : chiuso una tratto della statale dello Spluga : La statale 36 dello Spluga, nel tratto compreso fra il chilometro 136 e 146, e’ chiusa al traffico, in territorio comunale di Madesimo (Sondrio). A determinare la chiusura e’ stata la caduta di una slavina. Lo segnala, in serata, l’Anas che ha mandato sul posto personale per valutare l’entita’ della massa nevosa finita sull’asfalto al fine di stabilire i tempi di sgombero e quindi di riapertura ...