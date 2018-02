Malattie rare | esperti | Ssn riconosca insufficienza intestinale cronica

Giornata delle Malattie rare : una carta di identità per la distrofia : Oggi, sabato 17 febbraio, al Policlinico San Donato di Milano sarà presentata una carta per la vita ai pazienti con distrofia miotonica

Malattie rare : su Nejm dati positivi del farmaco contro Sma a esordio tardivo : Pubblicati sul New England Journal of Medicine (Nejm) i risultati definitivi dello studio Cherish di fase 3 sul trattamento con nusinersen dell’atrofia muscolare spinale (Sma) a esordio tardivo. “La pubblicazione dei risultati dello studio Cherish sul Nejm sottolinea i notevoli miglioramenti prodotti da nusinersen sulla funzionalità motoria generale e degli arti superiori nei soggetti con Sma a esordio tardivo. Risultati raramente ...

La «bimba di pietra» e le Malattie rare ancora senza nome : La chiamavano la «bimba di pietra», perché le sue articolazioni erano state calcificate da una malattia rara. La piccola Beatrice Naso, 8 anni, è morta a Torino, sei mesi dopo la sua mamma, Stefania Fiorentino, che si era spenta ad agosto, per un tumore. Quella con cui la bimba ha convissuto è una patologia sconosciuta, che ancora oggi non ha un nome. Quanto frequentemente colpiscono queste malattie? E quali strumenti hanno le famiglie per ...

Malattie rare - Distrofia miotonica : carta per la vita a Milano : Distrofia miotonica: una carta di identità della propria malattia per affrontare con maggiore serenità le emergenze. Sarà presentata a Milano.

Malattie rare : #LimitiZero - i giovani raccontano l’emofilia in uno spot : Uno spot per raccontare l’emofilia vissuta dalle nuove generazioni che, grazie ai progressi della ricerca e alle nuove possibilità terapeutiche, oggi possono fare sport, viaggiare e vivere una quotidianità molto simile ai coetanei, senza essere ‘etichettati’ in una visione della malattia che non gli appartiene. Lo spot, presentato in anteprima al festival cinematografico internazionale dedicato alle Malattie rare che si è ...

Roma - 'Uno sguardo raro' - al via la terza edizione del Festival del cinema sulle Malattie rare : Torna 'Uno sguardo raro', il primo Festival internazionale di cinema sul tema delle malattie rare, giunto quest'anno alla sua terza edizione. Aprirà i battenti L'obiettivo della rassegna è quello di ...

Malattie rare : una web serie per raccontare la Sindrome dell’intestino corto : Una serie di cortometraggi dedicati alla Sindrome dell’intestino corto e all’insufficienza intestinale: si tratta di ‘Sbs-If’, web serie realizzata in partnership con il Salford Royal Nhs Foundation Trust e il King’s College Hospital Nhs Foundation Trust di Londra. La prima puntata verrà proiettata nel corso del festival cinematografico dedicato alle Malattie rare ‘Uno sguardo raro’, rassegna arrivata alla terza ...

Giornata Mondiale delle Malattie rare 2018 – condividete il video ufficiale : Il 28 febbraio verrà celebrata in tutto il mondo la Giornata delle Malattie Rare. Come ogni anno le persone affette da una malattia rara e le loro famiglie, le associazioni dei pazienti, i politici, i prestatori di cure, i medici, i ricercatori e i rappresentanti dell'industria, si riuniranno per sensibilizzare l'opinione pubblica. Ci sono oltre 6000 Malattie Rare, 30 milioni di persone che ne soffrono in Europa e 300 milioni nel mondo, ma per ...

Genome editing - scoperta per riparare Dna malato/ “L’arma contro le Malattie genetiche” : ecco come funziona : Genome editing, scoperta arma di precisione per correggere il Dna malato: cos'è e come funziona la molecola "bisturi" contro le malattie genetiche, i tumori (e non solo)(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 16:18:00 GMT)

Giornata mondiale delle Malattie rare : il 24 febbraio un meeting all’Ospedale “Fabio Perinei” di Altamura : L’Ospedale “Fabio Perinei” di Altamura ospiterà il 24 febbraio 2018, in occasione della XI Giornata mondiale delle Malattie Rare, un meeting dal titolo “update Malattie Rare in ematologia” organizzato dall’ A. MA. R. A. M. – Associazione Malattie Rare dell’Alta Murgia. Il programma della Giornata, affidato al coordinamento scientifico della Prof.ssa G. Specchia, dott. M. Pizzuti e il dott. V. Picerno,comprende due sessioni plenarie, discussione ...

METODO STAMINA - È MORTA SOFIA/ Simbolo della lotta alle Malattie rare : Meyer - “la ricerca prosegue con forza” : METODO STAMINA, è MORTA SOFIA, la bimba delle infusioni divenute Simbolo della "campagna" di Davide Vannoni. Consumata dalla leucodistrofia, l'addio commosso dei suoi genitori(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 15:30:00 GMT)

Firenze - è morta Sofia - «bimba farfalla» : era il simbolo della lotta alle Malattie rare : È morta la bambina ammalata di leucodistrofia metacromatica, una patologia neurodegenerativa rara. Dall’impegno dei suoi genitori, Caterina Ceccuti e Guido De Barros, è nata un’associazione fondamentale per la battaglia alle malattie rare

Malattie rare : mutazioni del gene FA2H - in corso tre progetti per conoscerle meglio : La neurodegenerazione associata alla idrossilasi degli acidi grassi (FAHN) è causata da una mutazione del gene FA2H, coinvolto, appunto, nel metabolismo degli acidi grassi. Al momento, pochissime famiglie sono state identificate come affette da questa malattia. L’esordio – spiega l’Osservatorio Malattie rare – è di solito nell’infanzia, con distonia degli arti inferiori, ipostenia e cadute; i pazienti vanno incontro anche ad ...

Cuori di cioccolato nelle piazze d'Italia per la lotta alle Malattie genetiche rare : Un Cuore di cioccolato per finanziare la ricerca sulle malattie genetiche rare. Torna sabato 16 e domenica 17 dicembre in oltre 3500 piazze italiane l'iniziativa di Fondazione Telethon per ...