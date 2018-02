Macha | la versione italiana del japanese café

vanityfair

(Di giovedì 22 febbraio 2018) Basta con il solito espresso, è l’ora del tè. Nello specifico: è l’ora di, il nuovo modello di caffetteria che porta in Italia la tradizione del. Il locale, che a Milano sta spopolando con la terza apertura in piazza Gae Aulenti, si distingue per l’utilizzo creativo del matcha, una pregiata varietà di tè giapponese con numerose proprietà benefiche, energizzanti e detox (pensate che gli antiossidanti contenuti in una sola tazza di matcha equivalgono all’incirca a quelli presenti in 10 tazze degli altri tè verdi). L’ingrediente è protagonista di tanti piatti e bevande innovative chepropone e che uniscono la cultura giapponese a tendenze internazionali e tocchi made in Italy. L’idea è quella di una cucina sana, bilanciata e al contempo gustosa che con diverse ricette di caffetteria, pasticceria, sushi e healthy food risulti ...