Luigi Di Maio | dopo il no di Gentile ci riprova con Tommasi ministro dello Sport

Da Leonardo Da Vinci a Luigi Di Maio - la preoccupazione di “Nature” per l’Italia : “alle elezioni del 4 marzo la Scienza rischia di essere sconfitta” : Mentre la campagna elettorale per le elezioni politiche del 4 marzo entra nelle sue ultime settimane, secondo la rivista Nature i ricercatori del Paese temono che i tagli ai fondi e lo scarso interesse nella Scienza persisteranno, qualsiasi sarà il risultato elettorale. Argomenti come l’immigrazione, l’afflusso di rifugiati e la partecipazione all’eurozona stanno dominando il dibattito. Ma a parte la battaglia sul programma di vaccinazione ...

Damiano Tommasi pranza con Luigi Di Maio ma dice no a un Ministero : "Nessun impegno politico all'orizzonte...oggi 'grana' Arezzo per un professionismo sostenibile. Con @assocalciatori per #ilcalcioachiloama #cambiamoilcalcio": in un tweet Damiano Tommasi chiarisce di non avere nessun impegno politico all'orizzonte in vista delle prossime elezioni del 4 marzo.Il suo nome era stato inserito nell'elenco dei possibili ministri di un Governo a 5 Stelle. Ieri a pranzo il presidente dell'Assocalciatori ha incontrato il ...

Quinta Colonna/ Anticipazioni : Matteo Salvini - Luigi Di Maio e Beatrice Lorenzin ospiti (22 febbraio) : Quinta Colonna, Anticipazioni e ospiti della nuova puntata in onda su Rete 4, con Paolo Del Debbio saranno in studio anche Matteo Salvini, Luigi Di Maio e Beatrice Lorenzin.(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 07:45:00 GMT)

Luigi Di Maio - la giudice che lo massacra : perché il Movimento Cinque Stelle è illegale : Il nuovo Statuto del Movimento Cinque Stelle non è democratico, quindi sostanzialmente illegale. A dirlo non è uno dei tanti avversari dei grillini, ma un giudice del tribunale civile di Roma, Cecilia ...

Luigi Di Maio - lo sgambetto di Beppe Grillo : lo spettacolo a Roma slitta di un mese a fine marzo : Febbraio 2018, fuga da Luigi Di Maio . Sarà lo scandalo Rimborsopoli , saranno le voci di clamorosa scissione all'interno del Movimento 5 Stelle , ma Beppe Grillo sembra cogliere al volo ogni ...

Luigi Di Maio - brutte notizie per il grillino : il campione del mondo Claudio Gentile non vuol fare il ministro : Come riporta la Stampa, ha confessato di sentirsi vicino al M5S, ma anche di vivere la politica come un mondo lontano. E così Di Maio dovrà inventarsi un altro vip da piazzare con non poca ...

Luigi Di Maio - Silvio Berlusconi lo smaschera : 'Vuole la patrimoniale' : Non è certo un mistero che il primo bersaglio della sua campagna elettorale sia Luigi Di Maio . O meglio, il M5s. Si parla di Silvio Berlusconi , il leader di Forza Italia, che conferma tutti i suoi ...

Luigi Di Maio : età e altezza - curriculum - fidanzata. Tutto sul leader del Movimento 5 Stelle : È senza dubbio una delle figure politiche più importanti di questo momento, ma chi è davvero Luigi Di Maio? Il candidato premier del Movimento 5 Stelle nasce il 6 luglio del 1986 ad Avellino, figlio di Antonio, ex dirigente del Movimento Sociale Italiano e di Alleanza Nazionale. Nel 2004 si diploma presso il liceo classico “Vittorio Imbriani” di Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli; quindi, si iscrive alla facoltà ...

M5s - Luigi Di Maio ora è nei guai Altri due rifiutano di fare i ministri : Dopo il no di Guido Tabellini, ex rettore della Bocconi, dopo il niet di Salvatore Settis come possibile Ministro dell'Istruzione, ecco arrivare il rifiuto dell'economista Pier Luigi Ciocca (indicato come Ministro dell'Economia) e quello di Laura Mirachian Segui su affaritaliani.it

Luigi Di Maio chiama i ministri del suo governo - ma Pier Luigi Ciocca e Laura Mirachian rifiutano : Il candidato premier grillino Luigi Di Maio ha affermato che la lista dei ministri dell'ipotetico governo a Cinque Stelle arriverà prima del voto del 4 marzo. L'operazione, però, non appare delle più ...

Luigi DI MAIO A DOMENICA LIVE/ Leader M5s sui casi Rimborsopoli - massoneria e De Falco : “l’Europa non ci tema” : LUIGI Di MAIO a DOMENICA LIVE: il Leader del Movimento 5 Stelle intervistato dalla D'Urso. Leader M5s sui principali casi di Rimborsopoli, della massoneria e del candidato De Falco(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 15:08:00 GMT)

Luigi Bisignani - il terribile sospetto sul 4 marzo : 'Così le schede elettorali possono favorire Luigi Di Maio e M5s' : In vista del 4 marzo, Luigi Bisignani ha un grosso dubbio che riguarda la scheda elettorale . E questo dubbio lo esprime in un intervento su Il Tempo , dove premette: 'È allarme al Viminale'. Questo ...