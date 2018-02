Lost In Space | il cult tv sixties è tutto nuovo su Netflix

Lost in Space su Netflix - video teaser e trama della serie ispirata al cult anni ’60 in arrivo ad aprile : L'arrivo di Lost in Space su Netflix è anticipato da un teaser che mostra un primo sguardo sulla nuova serie originale ispirata all'omonimo classico sci-fi degli anni '60. Lost in Space debutterà sulla piattaforma, in tutti i paesi in cui il servizio streaming è attivo, nel mese di aprile 2018, ma la serie + già disponibile nello Spazio: Netflix, infatti, ha deciso di rendere accessibile alla NASA l'episodio pilota, trasmesso 13 giorni fa ...

Intervista a Lillo Miniti che presenta il suo nuovo album Lost In Space : ALL MUSIC NEWS Intervista a Lillo Miniti che presenta il suo nuovo album Lost In Space Amici di lettori, siamo di fronte a un personaggio poliedrico che potrei definire uno nessuno e centomila. Si chiama Lillo Minniti, di origini siciliane. Cantante, architetto, compositore, pittore e attore. Una voce Bluesy appassionata, stracciata, ricca di sfumature. Oggi ho il piacere di Intervistarlo per voi, parlando del suo nuovo lavoro in uscita, Lost ...