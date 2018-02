L' opposizione in Venezuela non parteciperà alle elezioni

Venezuela : coalizione opposizione MUD non partecipa a presidenziali : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Venezuela - l’opposizione : “Elezioni del 22 aprile sono simulazione fraudolenta. Non parteciperemo” : “Non contate sull’Unità né sul popolo Venezuelano per avallare quella che è una simulazione fraudolenta e illegittima delle elezioni presidenziali”. A parlare è Angel Oropeza, portavoce dell’alleanza di opposizione, che in una conferenza stampa a Caracas ha annunciato che la coalizione dei partiti di opposizione in Venezuela del Tavolo di Unità Democratica (Mud) non parteciperà al voto. “La nostra strategia sistematica e ...

Venezuela - l’opposizione esclusa dalle prossime elezioni. Ue : “Grave violazione - deriva autoritaria inaccettabile” : L’Alta Corte del Venezuela ha escluso l’opposizione dalle prossime elezioni presidenziali, spianando la strada all’attuale presidente Nicolás Maduro per un altro mandato. Nuove elezioni presidenziali sono convocate per la fine di aprile e, grazie a questa decisione del Tribunale Supremo di Giustizia (Tsj), Maduro correrà da solo. Il Tsj, organo denunciato come antidemocratico da Usa, Unione Europea e 14 Paesi del continente americano, ha ...

Venezuela : opposizione esclusa elezioni : (ANSA) - CARACAS, 26 GEN - Il Tribunale Supremo di Giustizia (Tsj) del Venezuela ha ordinato l'esclusione della coalizione di opposizione del Tavolo dell'Unità Democratica (Mud) dalle elezioni ...