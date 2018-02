LIVE Sci alpino | Slalom Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA | Hirscher fuori!

LIVE Sci alpino - Combinata femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA. Vonn scava il solco in discesa! indietro le azzurre Brignone e Bassino - Goggia dà forfait : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Combinata alpina femminile delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le ragazze dello sci tornano in scena in questa prova che contempla la discesa libera e lo slalom in cui la completezza tecnica ed il coraggio faranno la differenza. La donna da battere sarà Mikaela Shiffrin: l’americana era arrivata con l’intento di disputare tutte e cinque le gare individuali ma, complice la delusione del ...

LIVE Sci alpino - Slalom Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : scontro titanico tra Hirscher e Kristoffersen - Moelgg ci prova : Buonanotte e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom maschile delle Olimpiadi di PyeongChang 2018. Sarà uno scontro titanico tra Marcel Hirscher ed Henrik Kristoffersen! L’austriaco andrà a caccia di uno storico tris: era arrivato in Corea senza nemmeno un oro olimpico ed ora ne ha già vinti due, in combinata e gigante. La tripletta è alla sua portata, considerando che in stagione ha vinto sei Slalom su otto disputati. Una di queste ...

ALIVE With Me è un’app per chattare con sconosciuti con almeno il 95% di carica : Alive With Me è un'applicazione che mette a disposizione una chat anonima riservata agli utenti con un livello di carica della batteria pari ad almeno il 95%. L'app è stata ispirata da Die With Me, applicazione bizzarra focalizzata sulla condivisione degli ultimi momenti di carica del dispositivo, ma caratterizzata da un'anima positiva. L'articolo Alive With Me è un’app per chattare con sconosciuti con almeno il 95% di carica è stato ...

Un giocatore di Kingdom Hearts raggiunge il LIVEllo 100 senza uscire dalla prima location : Per un mese intero, una streamer di Twitch ha speso il suo tempo per arrivare al livello 100 di Kingdom Hearts rimanendo nel primo mondo. L'impresa è riuscita a AaroneousGaming, il quale ha raggiunto il level cap rimanendo sull'Isola del Destino.La location in questione, in realtà, funge sostanzialmente da tutorial per proseguire l'avventura, quindi non offre moltissime possibilità per accumulare punti esperienza e salire di livello.Tuttavia, ...

LIVE Sci di fondo - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Italia uomini in finale col fiatone! Donne : Randall/Diggins : primo oro Usa della storia. Azzurre deludenti fuori in semifinale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della team sprinti maschile delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Altra giornata campale per lo sci di fondo azzurro con la coppia Noeckler-Pellegrino che vuol far sognare il Bel Paese. Ci si aspettano grandi cose dalla coppia nostrana ma le incognite non mancano. L’altoatesino non ha convinto in questa Olimpiade, tanto da venire escluso nella staffetta 4×10 km. Nella gare a coppie con Federico ...

LIVE Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : OROOOOOO! SOFIA GOGGIA IN TRIONFO! Battute Mowinckel e Vonn! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della discesa libera femminile delle Olimpiadi di PyeongChang 2018. Finalmente ci siamo, il momento tanto atteso per i colori azzurri è arrivato ed una delle carte da medaglia più importanti il Bel Paese se la giocherà in questa gara, sulle nevi coreane di Jeongseon. E’ il giorno di SOFIA GOGGIA, del tutto e o niente. La nostra nazionale di sci alpino si aggrappa alle prestazioni della sciatrice ...

