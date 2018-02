LIVE Hockey ghiaccio | Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA | Repubblica Ceca-OAR

LIVE Hockey ghiaccio - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA. I quarti : Germania a sorpresa : battuta la Svezia! Canada di misura sulla ... : CLICCA QUI PER LA CRONACA DI OAR-NORVEGIA Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OAR-Norvegia, incontro di quarti di finale del torneo di Hockey su ghiaccio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il team ...

LIVE Hockey ghiaccio - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : OAR-Norvegia - quarti di finale. 6-1 - i russi volano verso la semifinale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OAR-Norvegia, incontro di quarti di finale del torneo di Hockey su ghiaccio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il team OAR è emerso nella prima fase come la principale favorita per la conquista della medaglia d’oro. I russi sono arrivati in Corea motivatissimi a vincere, complice il fatto di gareggiare sotto bandiera neutrale. Hanno chiuso con il miglior attacco la prima fase (14 ...

