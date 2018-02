LIVE F1 | la presentazione della Ferrari 2018 in DIRETTA Streaming | le immagini della

LIVE F1 - presentazione Ferrari 2018 in DIRETTA : Vettel e Raikkonen tolgono i veli al nuovo Cavallino Rampante : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della presentazione della nuova Ferrari 2018 di F1. Il grande giorno è arrivato, il nuovo bolide è pronto a svelare i suoi segreti quest’oggi e finalmente scopriremo che forme avrà la nuova creatura nata sotto l’insegna del Cavallino Rampante. La Rossa, in lizza per il Mondiale lungamente con la Mercedes, quest’anno vuol centrare un obiettivo che manca da 11 anni. Tanto è passato dalla ...

F1 - Domani la presentazione Alfa Romeo Sauber in LIVE streaming : Domani alle 12:30 saranno svelati al pubblico i colori della nuova monoposto Alfa Romeo Sauber C37 ; la presentazione è visibile in diretta streaming attraverso il profilo Facebook della squadra. Sarà un evento molto importante in quanto verrà inaugurato il connubio tra la squadra di Arese e la casa svizzera. Saranno inoltre presenti ...

Presentazione nuova Red Bull RB14 : la macchina di Ricciardo e Verstappen è una 'rivoluzione' LIVE : Abbiamo atteso un'ora in più, ma ne è valsa la pena : svelata la Red Bull RB14 , nuova monoposto per il Mondiale 2018. nuova livrea e nuovi colori dopo la partnership con Aston Martin: via il ...

Presentazione nuova Red Bull RB14 : oggi la macchina di Ricciardo e Verstappen LIVE : I più attenti non se lo saranno fatto sfuggire: c'è un antipasto della nuova Red Bull RB14 nel video che il team ha postato qualche giorno fa con la Presentazione del casco 2018 di Max Verstappen. ...

Formula 1 - la presentazione della Williams FW41 LIVE : Ore 19.46 - Seguiremo l'evento di Londra qui in diretta streaming. Ore 19.45 - Ancora 15 minuti per del via alla presentazione della nuova Williams FW41. IL CALENDARIO DELLE PRESENTAZIONI 2018 TEAM ...

Formula 1 - la presentazione della Williams FW41 in LIVE STREAMING : Dopo la sorpresa Haas, che ha svelato , quasi, all'improvviso la sua monoposto, oggi tocca alla Williams. Il team britannico svelerà a Londra la nuova FW41 , la prima macchina del dopo Felipe Massa . ...

Formula 1 - la presentazione della Williams FW41 alle 20 in LIVE STREAMING : Dopo la sorpresa Haas, che ha svelato , quasi, all'improvviso la sua monoposto, oggi tocca alla Williams. Il team britannico svelerà a Londra la nuova FW41 , la prima macchina del dopo Felipe Massa . ...

Mercedes Classe A - Alle 19 segui in diretta la presentazione - LIVE : Mancano poche ore, ormai, alla presentazione della nuova Mercedes-Benz Classe A. seguite con noi l'unveiling in diretta da Amsterdam. Debutto ufficiale. Il debutto in società della compatta della Stella avverrà a marzo, al Salone di Ginevra e, quasi in contemporanea con la rassegna internazionale svizzera, saranno aperti gli ordini.

Calabria : il presidente OLIVErio annuncia la presentazione del nuovo sistema di allerta meteo regionale : “Il workshop organizzato dalla Protezione Civile regionale per il 5 febbraio prossimo presso la Fondazione Terina (ex-agroalimentare) di Lamezia Terme è un’iniziativa importante. Sarà una “full immersion”, una intera giornata di lavoro durante la quale presenteremo ai 405 sindaci, ai segretari e ai tecnici comunali della Calabria, ai cinque Prefetti e alle associazioni di volontariato di protezione civile, la nuova direttiva allerta meteo basata ...

Elephone U e Elephone U Pro - presentazione LIVE l'8 febbraio da Madrid - : La società ha annunciato oggi che terrà una conferenza stampa da Madrid che sarà possibile seguire anche in diretta tramite Live Streaming per permettere agli utenti di tutto il mondo di vedere gli ...

LIVE presentazione Yamaha MotoGP 2018 in DIRETTA STREAMING : giù i veli sul nuovo bolide di Valentino Rossi : La Presentazione della nuova Yamaha per il Motomondiale 2018 sarà trasmessa in DIRETTA STREAMING sul sito di Sky Sport dalle ore 12.00 alle ore 13.00. Buon divertimento a tutti. CLICCA QUI PER LA ...

LIVE presentazione Yamaha MotoGP 2018 in DIRETTA STREAMING : giù i veli sul nuovo bolide di Valentino Rossi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA STREAMING della Presentazione della nuova Yamaha per il Motomondiale 2018. A Madrid verrà svelata la creatura che Valentino Rossi e Maverick Vinales guideranno durante la stagione che sta per iniziare. Giù i veli sul nuovo bolide di Iwata che dovrà riscattare l’ultima opaca stagione e che vuole competere alla pari con Honda e Ducati. Saranno tante le cose da rivedere rispetto alla moto dello scorso anno, ...

F1 - giovedì 22 febbraio la presentazione della nuova Ferrari. Programma - orario e come vederla in Diretta LIVE Streaming : presentazione nuova FERRARI giovedì 22 febbraio orario da stabilire Diretta in Streaming sul profilo twitter della scuderia di Maranello CLICCA QUI PER CONOSCERE LE DATE DI presentazione DELLE NUOVE ...

F1 - giovedì 22 febbraio la presentazione della nuova Ferrari. Programma - orario e come vederla in Diretta LIVE Streaming : Sarà il 22 febbraio il giorno scelto dalla Ferrari per presentare la nuova monoposto per il campionato del mondo di F1 2018. La copertura mediatica, come al solito, sarà attraverso i canali via web in Streaming della scuderia di Maranello. E’ già noto che la macchina non scenderà in pista a Fiorano il giorno stesso ma qualche giorno più avanti. La domenica successiva a Barcellona è infatti previsto il “Filming day”, test ...