LIVE Combinata nordica | Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA | Germania favorita in

LIVE Sci alpino - Combinata femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Sofia Goggia all’attacco - Brignone e Bassino per la sorpresa : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Combinata alpina femminile delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le ragazze dello sci tornano in scena in questa prova che contempla la discesa libera e lo slalom in cui la completezza tecnica ed il coraggio faranno la differenza. La donna da battere sarà Mikaela Shiffrin: l’americana era arrivata con l’intento di disputare tutte e cinque le gare individuali ma, complice la delusione del ...

LIVE Combinata nordica - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Alessandro Pittin - ora o mai più. Serve l'invenzione per sognare : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della Gundersen con salto dal trampolino grande della Combinata nordica delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, ...

Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang / Risultati LIVE - medagliere - programma : Frenzel oro in combinata nordica : Olimpiadi invernali Pyeongchang 2018: Risultati live, programma e italiani in gara. Oggi 14 febbraio sono ben sei finali per il medagliere: occhi puntati sullo slalom femminile.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 10:36:00 GMT)

LIVE Combinata nordica - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : in vetta l’austriaco Rehrl dopo la prova di salto - male Alessandro Pittin : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Gundersen con salto dal trampolino normale della Combinata nordica valida per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sulle nevi sudcoreane si assegna il primo titolo individuale di questa specialità e si preannuncia grande spettacolo per una giornata palpitante. Primo segmento di gara dedicato al salto con i punteggi ottenuti che si trasformano in secondi per il secondo segmento di gara, la 10 ...

LIVE Combinata nordica - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Alessandro Pittin - serve il salto della vita : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Gundersen con salto dal trampolino normale della Combinata nordica valida per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sulle nevi sudcoreane si assegna il primo titolo individuale di questa specialità e si preannuncia grande spettacolo per una giornata palpitante. Primo segmento di gara dedicato al salto con i punteggi ottenuti che si trasformano in secondi per il secondo segmento di gara, la 10 ...

OLIMPIADI INVERNALI 2018 - PYEONGCHANG/ Risultati LIVE - medagliere e italiani : Hirscher oro nella combinata! : OLIMPIADI INVERNALI PYEONGCHANG 2018: Risultati live, programma e italiani in gara. Oggi 13 febbraio otto finali per il medagliere: occhio a Fontana e Pellegrino(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 08:48:00 GMT)

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA martedì 13 febbraio : inizia lo slalom della combinata alpina. Innerhofer ci prova : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di martedì 13 febbraio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si preannuncia una giornata davvero campale con ben otto titoli in palio e l’Italia vuole essere assoluta protagonista. Ci giochiamo infatti importantissime carte da medaglia, ci dobbiamo stringere attorno alle nostre stelle per sperare di rimpinguare un medagliere che è fermo al bronzo conquistato da Dominik Windisch nella sprint ...

LIVE Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : combinata alpina - si gareggia! Il vento dà una tregua : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della combinata maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. C’è grande attesa per questa prova dopo che la discesa maschile e il gigante femminile sono stati rinviati per il troppo vento che soffia in questa zona della Corea del Sud. I dubbi sulla regolare disputa della combinata sono ancora molti e soltanto a ridosso dell’evento sapremo se davvero si potrà scendere: le raffiche si ...

OLIMPIADI INVERNALI 2018 - PYEONGCHANG/ Risultati LIVE - medagliere e programma : combinata alpina a rischio? : OLIMPIADI INVERNALI PYEONGCHANG 2018: i Risultati live, il programma e gli italiani in gara. Oggi 12 febbraio si aggiungono nel medagliere ben otto finali(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 22:42:00 GMT)