L’Isola dei famosi 2018 | secondo Magnolia non sono state consumate droghe

Canna-gate alL’Isola dei famosi? Magnolia : “Nessuna prova evidente - tuteleremo le nostre ragioni” : Isola dei famosi, ecco la nota ufficiale di Magnolia sul “Canna-gate”. Magnolia, ecco la nota ufficiale sul “Canna-gate” Magnolia, società produttrice del programma, in una nota riferisce di “avere appreso da organi di informazione che alcuni partecipanti, una volta rientrati in Italia, avrebbero dato credito alle dichiarazioni della signora Eva Henger riportate nelle scorse settimane […] L'articolo Canna-gate ...

Ascolti tv 20 febbraio/ L’Isola dei Famosi batte E’ arrivata la felicità - bene Harry Potter e Floris : Ascolti tv 20 febbraio, L’Isola dei Famosi batte E’ arrivata la felicità, bene Harry Potter e Floris. Ecco i dati Auditel per la serata di ieri, vinta dal reality show di Canale 5(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 14:48:00 GMT)

Ascolti tv - L’Isola dei famosi batte l’esordio di E’ arrivata la felicità 2 : E’ L’Isola dei famosi su Canale 5 a vincere la gara agli Ascolti del 20 febbraio. La quinta puntata del reality show ha conquistato 4.401.000 telespettatori con il 24.1% di share. Nel corso della serata il programma ha toccato picchi che hanno superato i 6.200.000 di telespettatori. Numeri che si incrementano ulteriormente sul pubblico giovane con una media del 29% tra i 15-34enni. Ascolti tv prime time Al secondo posto ...

Stefano Bettarini rifiuta di tornare alL’Isola dei Famosi? : L’isola dei Famosi 13: Stefano Bettarini non sarà un nuovo naufrago Alfonso Signorini ha lanciato una notizia stuzzicante in queste ore. Sull’ultimo numero di Chi uscito oggi infatti, nella rubrica chicche di gossip, è stato lanciato un piccolo scoop. In base quanto riportato dalla nota rivista sembrerebbe infatti che Stefano Bettarini fosse pronto per vestire i panni di naufrago sull’Isola 13. Insieme all’ex inviato ...

Francesco Monte - basta con L’Isola dei Famosi!/ “Eva Henger? Sul perdono ci sorrido. E Paola Di Benedetto...” : Francesco Monte, per la prima volta, racconta il dramma che sta vivendo dopo le dichiarazioni di Eva Henger dentro e fuori l'Isola dei Famosi 2018. E la voglia di ricominciare grazie a Paola(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 11:35:00 GMT)

Daniele Bossari pilotato dalL’Isola dei Famosi? L’accusa di Eva Henger : Eva Henger contro Daniele Bossari su Instagram dopo L’Isola Dopo la discussione avvenuta ieri in diretta all’Isola dei Famosi tra Daniele Bossari e Eva Henger, l’ex naufraga è tornata questa mattina sui social più agguerrita che mai, lanciando frecciatine contro i suoi rivali sia attraverso post che attraverso commenti. Come potete infatti vedere sul suo profilo Instagram Eva ha pubblicato una sua foto con il vestito e il ...

Ma si vede tutto!”. Cecilia Capriotti da infarto alL’Isola dei famosi. La sexy showgirl scende dalle scale dello studio e tutti - inevitabilmente - notano quel piccantissimo particolare : Cecilia Capriotti torna in studio. La scorsa settimana la showgirl ascolana è stata eliminata secondo l’insindacabile giudizio del pubblico e nella puntata di martedì 20 febbraio è tornata da Alessia Marcuzzi. La giovane non aveva superato l’ostacolo della prima nomination e la scorsa settimana aveva dovuto salutare le splendide spiagge dell’Honduras appena tre settimane dall’inizio del reality edizione 2018. Durante la discesa ...

Ascolti tv ieri - È arrivata la felicità vs L’Isola dei famosi – Dati Auditel 20 febbraio 2018 : Auditel ieri sera, 20 febbraio. Quali percentuali di share saranno state raggiunte ieri sera in prima serata dai nove principali canali del digitale terrestre? Scopriamo se a sbaragliare la concorrenza sarà stato Rai 1 con la seconda stagione di ‘È arrivata la felicità‘ o se ‘L’Isola dei famosi’ avrà avuto la meglio, dopo il calo degli Ascolti della scorsa settimana. Ascolti tv ieri, 20 febbraio **Dati Auditel ...

“Giucas - mi dispiace…”. La notizia arriva in diretta alL’Isola dei Famosi. Neanche il tempo di festeggiare la vittoria della sfida - che per l’illusionista arriva la “doccia gelata” : Sull'”Isola dei famosi” tante sorprese e colpi di scena. Alessia Marcuzzi, in studio, saluta il pubblico, annunciando uno scoop: questa sera, dopo quattro settimane, i due gruppi di naufraghi si riuniranno! Poi torna sulla questione droga per spiegare la sua posizione e chiarire ai conduttori di Striscia perché non può tenere conto di un video che le è stato fatto ascoltare con presunte prove di colpevolezza: “Sono ...

L’Isola dei Famosi – Quinta puntata del 20 febbraio 2018 – Conduce Alessia Marcuzzi con Venier - Bossari e la Gialappa’s. : Questa sera, in prima serata su Canale 5, torna L’Isola dei Famosi, condotta per il quarto anno consecutivo da Alessia Marcuzzi. Il compito di narrare le fatiche dei naufraghi in Honduras quest’anno è affidato a Stefano De Martino, mentre in studio i commentatori a bordo campo saranno la veterana Mara Venier e il vincitore del GF Vip Daniele Bossari. E […] L'articolo L’Isola dei Famosi – Quinta puntata del 20 febbraio 2018 – ...

Filippo Nardi eliminato alL’Isola dei famosi - salvi Franco Terlizzi e Amaurys Perez che si commuovono : Filippo Nardi è il concorrente eliminato all’Isola dei famosi 13 nella puntata di martedì 20 febbraio su Canale 5: al televoto perde contro Amaurys Perez e Franco Terlizzi. Filippo Nardi esce dall’Isola dei famosi 2018, qual è la percentuale del televoto? Filippo deve lasciare il reality show: al televoto ottiene il 66% delle preferenze contro l’11% di Amaurys […] L'articolo Filippo Nardi eliminato all’Isola dei ...

Giucas Casella si ritira dalL’Isola dei famosi anche se lui non vuole : ecco il motivo : Giucas Casella è costretto a ritirarsi dall’Isola dei famosi, l’annuncio in diretta nella puntata di martedì 20 febbraio su Canale 5. Giucas Casella deve lasciare L’isola dei famosi Alessia Marcuzzi parla di “un problema di salute che pregiudica la sua permanenza all‘Isola, nulla di grave ma il medico di Magnolia ha detto che è il […] L'articolo Giucas Casella si ritira dall’Isola dei famosi anche se lui ...

Filippo Nardi tradito da Bianca Atzei alL’Isola dei Famosi : L’Isola dei Famosi: Filippo Nardi e Bianca Atzei hanno discusso E’ da poco iniziata una nuova puntata dell’Isola dei Famosi 13, e c’è stato subito un incredibile e inaspettato confronto, che ha lasciato i telespettatori senza parole. Cosa è successo? Alessia Marcuzzi ha mandato in onda un video in cui la cantante Bianca Atzei, nelle ultime ore, ha discusso furiosamente con il naufrago italo – inglese Filippo Nardi. ...

“Una prova in più - sono spiazzata”. Droga alL’Isola dei Famosi la nuova rivelazione. Striscia la Notizia fa ascoltare ad Alessia Marcuzzi nuove prove sulla vicenda di Francesco Monte : “Ho sentito delle cose pesanti” : Il caso ‘canna-gate’ è al di là dal finire. Sull’isola dei Famosi si è consumata una tragedia per Francesco Monte che dopo essere stato accusato da Eva Henger di fumare marjiuana è tornato in Italia. In patria le polemiche sono proseguite a suon di interviste. Ma adesso “Striscia la Notizia” fornisce nuovi aggiornamenti sull’ormai chiacchieratissimo scandalo che si è consumato in Honduras, con un audio ...