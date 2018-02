L’indimenticabile Bradbury | caddero tutti | lui vinse l’oro

vanityfair

(Di giovedì 22 febbraio 2018) «Un uomo adulto ha in corpo 5,5 litri di sangue, io per un incidente in pista ne persi quasi quattro». Per molti, il pattinatore Stevenè l’atleta più fortunato nella storia delle Olimpiadi: ha vinto un oro nello short track, a Salt Lake City 2002, sfruttando la caduta dii suoi avversari. Riavvolgendo il nastro della sua vita, però, saltano all’occhio due gravi incidenti che poco hanno a che vedere con la buona sorte. O meglio, vista la dinamica forse gli è andata bene pure lì: «In una gara di coppa del mondo sono atterrato sulla lama di un altro atleta», ha raccontato alla CNN. «Mi sono ferito all’arteria femorale». LEGGI ANCHE«Siete senza bob? Ci pensiamo noi»: in soccorso delle giamaicane Era il 1995 eera reduce dallo splendido bronzo olimpico con la staffetta ai Giochi di Lillehammer: a Montreal rischiò la vita ma, dopo 111 punti di sutura e 18 mesi di ...