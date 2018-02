Liguria | allerta neve sino alla mezzanotte A Genova caloriferi accesi 18 ore

Giovedì allerta neve sulla Liguria| : Allarme di colore giallo da Levante a Ponente, con particolare “attenzione” per le località dell’entroterra

Allerta Meteo Liguria : freddo e vento forte - domani arriva la neve : La Protezione Civile Regionale della Liguria ha diffuso l’Allerta Meteo PER neve diramata da Arpal sulla base degli ultimi aggiornamenti. L’Allerta sarà GIALLA con le seguenti modalità: ZONE D ed E, COMUNI INTERNI DI A e C : dalle 00.00 alle 23.59 di domani, GIOVEDI’ 22 FEBBRAIO ZONA B, SIA COMUNI COSTIERI CHE DELL’INTERNO: dalle 00.00 alle 23.59 di domani, GIOVEDI’ 22 FEBBRAIO La suddivisione del territorio regionale per zone di Allertamento è ...

Allerta neve su Liguria - Sardegna e Centro-Nord : Roma, 13 feb. , askanews, All'interno del flusso di correnti nord-occidentali che pilota sistemi perturbati dall'Atlantico verso il Mediterraneo, domani un ulteriore impulso di instabilità, ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile : “neve in Sardegna - Liguria e al Centro/Sud” [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – All’interno del flusso di correnti nord-occidentali che pilota sistemi perturbati dall’Atlantico verso il Mediterraneo, domani un ulteriore impulso di instabilità, accompagnato da una diminuzione delle temperature, apporterà nevicate a bassa quota sulle regioni Centro-meridionali, soprattutto sul versante tirrenico. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni ...

Allerta Meteo Liguria : criticità “gialla” per neve da stasera : La Protezione Civile Regionale della Liguria ha diffuso l’Allerta Meteo PER neve diramata da Arpal sulla base degli ultimi aggiornamenti. L’Allerta seguirà queste modalità: ZONA B (sia COSTA che INTERNO), ZONA D e ZONA E: Allerta GIALLA dalle 21 di OGGI, MARTEDI’ 13 FEBBRAIO alle 8 di DOMANI MERCOLEDI’ 14 FEBBRAIO criticità verde nelle zone A e C Le zone coinvolte nell’Allerta sono: B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera ...

Allerta Meteo Liguria : modificata e prolungata la criticità per neve - ecco bollettino e previsioni : La Protezione Civile Regionale della Liguria ha diffuso l’Allerta Meteo PER neve diramata da Arpal sulla base degli ultimi aggiornamenti. L’Allerta è modificata e prolungata secondo queste modalità: ZONA B (COMUNI INTERNI): Allerta GIALLAfino alle 9 di DOMANI, MERCOLEDI’ 7 FEBBRAIO ZONA D: Allerta GIALLAfino alle 18 di oggi, MARTEDI’ 6 FEBBRAIO, poi Allerta ARANCIONE fino alle 9 di DOMANI, MERCOLEDI’ 7 FEBBRAIO ZONA E: Allerta GIALLA fino alle 9 ...

Allerta Meteo Liguria : criticità “arancione” per neve - ecco il bollettino di Arpal : La Protezione Civile Regionale della Liguria ha diffuso l’Allerta Meteo PER neve diramata da Arpal sulla base degli ultimi aggiornamenti. L’Allerta è modificata e prolungata secondo queste modalità: ZONA A (comuni interni): Allerta GIALLA fino alle 23.59 di OGGI, LUNEDI’ 5 FEBBRAIO ZONA B (comuni interni): Allerta GIALLA fino alle 23.59 di DOMANI, MARTEDI’ 6 FEBBRAIO ZONE D e E: Allerta GIALLA fino alle 15 di OGGI, LUNEDI’ 5 FEBBRAIO. ...

Allerta Meteo Liguria : criticità “gialla” per neve - ecco il bollettino e le previsioni per i prossimi giorni : La Protezione Civile Regionale della Liguria ha diffuso l’Allerta Meteo PER neve diramata da Arpal sulla base degli ultimi aggiornamenti. Queste le modalità per zone interessate e la scansione oraria: ZONA A (comuni interni): Allerta GIALLA dalle 00.00 alle 23.59 di DOMANI, LUNEDI’ 5 FEBBRAIO ZONA B (comuni interni): Allerta GIALLA dalle 18 di OGGI, DOMENICA 4 FEBBRAIO alle 23.59 di DOMANI, LUNEDI’ 5 FEBBRAIO ZONA D: Allerta GIALLA dalle 18 di ...

Allerta Meteo Liguria : criticità “gialla” - prevista neve nel savonese : La Protezione Civile Regionale della Liguria ha diramato un’Allerta Meteo per neve, sulla base delle previsioni di Arpal: l’avviso riguarda la zona della Valle Stura e l’entroterra savonese fino alla Val Bormida ed è valido dalle 20 di oggi alle 8 di domani sabato 27 gennaio. Ecco di seguito il bollettino: SITUAZIONE: è in arrivo un peggioramento delle condizioni Meteo sulla Liguria con precipitazioni che, per via delle ...

Allerta Meteo Liguria : criticità per mareggiate e forti raffiche di vento fino a domani : Il Centro Meteo funzionale Arpal ha emesso un avviso per mareggiate intense sulle coste della Liguria. Venti di burrasca manterranno per le prossime ore un contesto Meteo stabile e soleggiato ma si registreranno raffiche forti in particolare da Ovest o Sud-Ovest sull’estremo ponente della regione, dopo quelle che nella notte hanno fatto toccare punte di 122 chilometri all’ora secondo i rilevamenti a Monte Maure, nell’imperiese. ...

Allerta meteo Liguria : mareggiate intense e venti di burrasca : Il Centro meteo Arpal ha diramato oggi un avviso per mareggiata intensa e vento di burrasca, in un contesto di tempo sostanzialmente stabile e prevalentemente soleggiato. Per quest’oggi, infatti, l’avviso meteo annuncia il rinforzo del vento di libeccio fino a burrasca sulle coste esposte dell’estremo Ponente e l’aumento del moto ondoso con mareggiate su tutte le coste, intense sulle zone di Ponente e Levante. Per domani ...

Allerta Meteo Liguria : prorogata la criticità “gialla” nell’Imperiese : La Protezione Civile Regionale della Liguria ha diramato un’Allerta Meteo per piogge diffuse in base alle previsioni di Arpal sulla base degli ultimi aggiornamenti Meteo: la criticità “gialla” è stata prorogata dalle 12 fino alle 18 di oggi nell’Imperiese. A seguito del fronte che ha interessato la Liguria nelle ultime ore permane infatti una situazione di instabilita’ che ne rappresenta un naturale ...