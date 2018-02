L' economista Rossi | Riformare il fisco Sindacati all' attacco

ilgiornale

(Di giovedì 22 febbraio 2018) Roma - «È la ovvia conseguenza di provvedimenti spot, come il bonus da 80 euro, che si sovrappongono con l'esistente». Così l'Nicola, consigliere dell'Istituto Bruno Leoni, ha commentato con Il Giornale la singolare circostanza che si sono trovati e (dopo la vigenza degli aumenti contrattuali) si troveranno a vivere molti docenti italiani: costretti a restituire il bonus da 80 euro proprio perché lo «scatto» farà perdere loro la detrazione causa superamento della soglia reddituale.«Sono cose che accadono quando non si ha una visione d'insieme del contesto fiscale e si agisce con questo tipo di politiche», aggiungericordando che il bonus da 80 euro, quando non è oggetto di restituzione come nel caso degli insegnanti, «viene speso solo parzialmente perché alcuni lo destinano ...