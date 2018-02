Leader di Forza Nuova pestato | pm | “Rischio di lesioni letali” Legale | “Prove lacunose

Leader di Forza Nuova pestato : due fermi : La Digos di Palermo ha fermato due uomini di 26 e 28 anni, ritenuti i responsabili dell'aggressione del segretario provinciale di Forza Nuova

Palermo : aggressione Leader Forza Nuova - vertice in Procura : Palermo, 21 feb. (AdnKronos) – vertice in Procura, a Palermo, sull’aggressione del leader palermitano di Forza Nuova, Massimo Ursino, pestato ieri sera a sangue nella centralissima via Dante. L’inchiesta, per tentato omicidio, è coordinata dal Procuratore aggiunto Ennio Petrigni. La Digos ha portato ai magistrati le informative su quanto accaduto ieri sera, con i risultati delle perquisizioni avvenute nella notte nelle ...

Elezioni - Berlusconi : “Sì a Salvini ministro”. Leader Lega : “No - io premier - lui ministro. Noi prenderemo più voti di Forza Italia” : Battibeccano a distanza su chi avrà più voti e promettono a vicenda di nominare il rivale-alleato ministro una volta vinte le Elezioni. I protagonisti sono Silvio Berlusconi e Matteo Salvini, alleati della coalizione di centrodestra che i sondaggi danno rispettivamente al 16,3% con Forza Italia e al 13,2 con la Lega (dati sondaggi Demos, Repubblica). Farebbe il ministro di Berlusconi?, chiedono al Leader de Carroccio durante il Forum live ...

Volta ao Algarve 2018 : Geraint Thomas domina la cronometro e rafforza la Leadership nella generale : Geraint Thomas rispetta il pronostico e vince la cronometro individuale della terza tappa della Volta ao Algarve. Il britannico del Team Sky ha fatto registrare il miglior tempo sull’impegnativo circuito di 20 km attorno a Lagoa, fermando il cronometro su 24’09” con una media di oltre 50 km/h. Alle sue spalle troviamo il campione europeo Victor Campenaerts (Lotto Soudal) staccato di 11”, mentre completa il podio di giornata lo svizzero Stefan ...

Silvio Berlusconi/ Massimo Giletti intervista il Leader di Forza Italia dopo la lite del 2012 (Non è l'Arena) : Silvio Berlusconi a Non è l'Arena: Massimo Giletti intervista il leader di Forza Italia dopo la lite del 2012. Il programma in vista delle elezioni politiche e le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 17:55:00 GMT)

Nel 2017 car2go rafforza Leadership di mercato. In aumento clienti (+30%) e noleggi (24 milioni) : STOCCARDA - Sul mondo del car sharing brilla la stella di car2go. E non è solo un modo di dire, visto che l'operatore leader nel settore del car sharing è un'emanazione del...