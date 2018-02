Le omelie di Ripepi | il candidato di FdI a processo per diffamazione | “Unto dal Signore

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2018) “Durante un’omelia avevo spiegato con termini cristiani, all’interno di una comunità cristiana, una questione cristiana”. Si difende così, senza spiegare nulla, il consigliere comunale di Reggio Calabria Massimodi Fratelli d’Italia nel listino proporzionale al Senato. Nei mesi scorsi ha ricevuto un decreto penale di condanna perché, in qualità di pastore della chiesa cristiana “Pace”, nel corso delle sue prediche e sui social network ha diffamato un medico. La vittima è una donna che frequentava la sua chiesa e che da lui è stata definita “capo di Satana”, “strumento nelle mani del diavolo”, “killer di anime” e “donna mandata dal diavolo per assassinare le anime”. Il medico è stato chiamata anche ‘jazebel’ cioé spirito demoniaco della seduzione. Sempre per la stessa vicenda, nel 2016aveva ricevuto un ammonimento orale per stalking dal questore. Adesso ha ...