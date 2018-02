Le lettere del 22 febbraio

Filippo Nardi in lacrime in diretta dopo la lettere del figlio Zac : All' Isola dei Famosi non ci sono solo litigate, ma anche tanti momenti emozionanti. Filippo Nardi è il primo dei concorrenti in nomination a ricevere una bella sorpresa. In studio con Alessia ...

Le lettere del 9 febbraio : Un lettore scrive: 'Sono un settantenne oltremodo irritato, pensionato, volontario in una Asl, collaboro con il liceo frequentato da mio figlio, ancora di ruolo nell'insegnamento di arti marziali, uso ...

Realtà o finzione? 'Ella e John' e 'Made in Italy' - per riflettere su testamento biologico e mondo del lavoro : ... così come si è discusso di jobs act, e più in generale dello stato in cui versa il mondo del lavoro nel nostro paese. Ecco, credo che il film sia proprio un piccolo affresco della condizione in cui ...

Le lettere del 3 febbraio : Una lettrice scrive: ' E la seconda volta che mio figlio si reca in Cina per lunghi periodi di studio. 'Entrambe le volte, ben due uffici postali nella mia zona di residenza hanno tentato di '...

Ragioni per riflettere sul possibile blocco della speculazione online : Giochi proibiti per il trading online. Groupier e biscazzieri della rete, travestiti da broker, dovranno incassare il colpo e adattarsi alle nuove regole europee che proteggono i piccoli risparmiatori.

Palermo : cocaina nella buca delle lettere - arrestato pusher : Palermo, 31 gen. (AdnKronos) - Nascondeva le dosi di cocaina da vendere ai suoi clienti in una buca delle lettere di un condominio della Zisa, a Palermo. Salvatore Sampino, 31 anno, è stato arrestato dalla polizia per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti lo hanno sorpreso mentre

'Pazza bipolare e dispotica' - lettere anonime contro Eleonora Abbagnato. L'incubo della ballerina : 'Pazza bipolare e dispotica', lettere anonime contro Eleonora Abbagnato . L'incubo della ballerina 'Ciò che succede al corpo di ballo del Teatro dell'Opera è al di là dell'immaginabile': è quello che ...

VICENZA - POSTINO NON CONSEGNA POSTA/ Video dell'arresto - 570kg di lettere in garage : indagini sulle cassette : POSTINO non CONSEGNA POSTA a VICENZA: Video dell'arresto, 570 kg di corrispondenza occultata, il ritrovamento dopo sgombero garage.

Postino infedele - mezza tonnellata di lettere in garage : Vicenza, 29 gen. , AdnKronos, - Non consegnava la posta da otto anni. Un Postino infedele, 56enne di origini napoletane, ma residente nella provincia di Vicenza, è stato denunciato. A casa sua e in ...

Abbagnato minacciata con lettere anonime : a processo mamma della ballerina esclusa : Abbagnato minacciata con lettere anonime: a processo mamma della ballerina esclusa L’etoile, che dirige il corpo di ballo del teatro dell’Opera della Capitale, è stata oggetto di intimidazioni da parte di una donna che voleva vendicarsi per la mancata promozione della figlia Continua a leggere L'articolo Abbagnato minacciata con lettere anonime: a processo mamma della ballerina esclusa sembra essere il primo su NewsGo.

Roma - Abbagnato minacciata con lettere anonime : a processo la madre della ballerina esclusa : Come riportato da Il Messaggero, l'imputata ha inviato una serie di lettere ai principali organi di stampa accusando la Abbagnato e l'impresario teatrale Daniele Cipriani di aver favorito alcuni ...