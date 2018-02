Le cose da bere e mangiare quando hai la febbre

vanityfair

(Di giovedì 22 febbraio 2018)hai l’influenza, l’unica vera cura è il riposo e il tempo: non c’è cibo o bevanda che possa far scomparire magicamente i sintomi. Però, qualche accortezza, vi servirà per dare un aiutino al vostro organismo malandato, debilitato da, mal di testa, dolori articolari, tosse, raffreddore e mal di gola. I consigli utili in questi casi valgono sempre: nessun antibiotico, idratazione continua e cibi nutrienti,che possono aiutare ad alleviare il disagio e rimetterti in piedi più velocemente. E anche se non hai molto appetitosei sotto scacco dall’influenza è utile sforzarsi. LEGGI ANCHEFare la sauna? Assolutamente consigliato Durante l’influenza c’è cibo qualunque e cibo capace di alleviare i sintomi. La prima regola è quella di assumere molti liquidi per reintegrare quelli persi con la sudorazione, soprattutto se abbiamo la ...