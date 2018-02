Le carceri agitano i ministri

huffingtonpost

(Di giovedì 22 febbraio 2018) Alla fine del consiglio dei, il guardasigilli Andrea Orlando evita di metterci la faccia. La sua sedia, in conferenza stampa, è vuota. Il premier Paolo Gentiloni, a stento riesce a coprire l'insuccesso di una riforma annunciata, quella dell'ordinamento carcerario e rinviata nella sua parte sostanziale: "È un lavoro in progress" dice. Dei quattro decreti delegati in cui si articola la riforma, ne passano tre, manca il più importante, e il più politicamente sensibile in questo clima, che riguarda le misure alternative al carcere. Slitta.Rinvio politicamente pesante, frutto di una spaccatura tutta interna al governo. Che si manifesta nel consiglio dei, dopo giorni in cui era nell'aria. Tanto che ieri sera era andata deserta la commissione Bilancio del Senato, che avrebbe dovuto dare parere sulla delega. Segno che erano già iniziate le ...