Le capre e i cani

(Di giovedì 22 febbraio 2018) di Beppe Grillo – Ho delle idee, leggendo questa bibbia che è “La grande trasformazione” di Karl Polanyi, capisci, dopo tanto, ci ho messo tanto, come si è evoluta l’economia, la povertà, la ricchezza, la storia dell’economia, se non vai a vedere le radici, e le radici sono pazzesche, c’è una cosa incredibile, gente che ha pensato cose che oggi prenderebbe l’ergastolo, solo averle pensate ma, pensate un po’, ora tutta la nostra ricchezza si basa sul concetto di liberismo, si basa su Adam Smith parliamo del 1768/70, non mi ricordo esattamente, parlava della ricchezza delle nazioni, lui era un moralista, era un filosofo, non era un economista, quindi fa il macellaio “la carne più buona , l’egoismo porta a far stare bene a far star bene anche i propri clienti” faceva esempi così ma sotto c’era che il grande imprenditore aveva un limite, il limite della ...