Lazio | Tare | De Vrij? E' serio | ma il suo entourage è stato scorretto

Lazio - Tare torna sul caso De Vrij : “ci sono state scorrettezze” : Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del tanto discusso caso De Vrij prima della gara contro la Steaua. “È un ragazzo serio e viene pagato per questo. È stata una decisione presa dopo tanto tempo, pensata bene, perché la parte sua non si è comportata nel modo corretto. Fa parte di questo gioco, si guarda avanti ora. Abbiamo percorso tre anni e mezzo belli, abbiamo vinto tanto e speriamo di ...

Lazio-Steaua Bucarest : dalle 19 La Diretta I biancocelesti devono rimontare l'1-0 : La Lazio è uscita sconfitta dall'incontro in Romania per 1-0, ma ha l'opportunità questa sera all'Olimpico di ribaltare il risultato ed accedere così agli ottavi di finale di Europa League. I ragazzi ...

BCE - banchieri restii a mutare il messaggio nonostante crescita infLazione : L'inflazione in Eurozona sta accelerando e proseguirà in un sentiero di crescita. nonostante ciò, i banchieri centrali si sono mostrati restii a modificare l'attuale passo della politica monetaria

BCE - banchieri restii a mutare il messaggio nonostante crescita infLazione : ... non compatibile con la forza dell'economia USA, che al deprezzamento dell'euro. Di qui, il dubbio che il governo statunitense stia deliberatamente svalutando il dollaro e le preoccupazioni per le ...

Atalanta per l'impresa : ribaltare il Borussia Lazio - servono due gol : Milan già qualificato, Napoli praticamente eliminato, Lazio in piena corsa per ribaltare il risultato dell'andata, Atalanta anche ma a caccia di un'impresa contro un avversario più quotato. Italiane in campo questa sera per conquistare gli ottavi di Europa League ma le partite davvero interessanti sono soltanto due.Merito del Milan e colpa del Napoli. I rossoneri di Gattuso, con il 3 a 0 in casa del Ludogorets, hanno di fatto chiuso il ...

Roma e Lazio in Champions League - Inter e Milan devono lottare per l’Europa League : Il campionato di Serie A è entrato nella fase decisiva, continua il duello per lo scudetto tra Juventus e Napoli mentre è sempre più avvincente anche la corsa per la Champions League. La Roma è impegnata in Europa e ha tutte le caratteristiche per raggiungere i quarti di finale della competizione ed al momento è in pole insieme alla Lazio per posizionarsi dietro alla coppia formata da Sarri ed Allegri. I giallorossi sono la squadra con più ...

“Una prova in più - sono spiazzata”. Droga all’Isola dei Famosi la nuova riveLazione. Striscia la Notizia fa ascoltare ad Alessia Marcuzzi nuove prove sulla vicenda di Francesco Monte : “Ho sentito delle cose pesanti” : Il caso ‘canna-gate’ è al di là dal finire. Sull’isola dei Famosi si è consumata una tragedia per Francesco Monte che dopo essere stato accusato da Eva Henger di fumare marjiuana è tornato in Italia. In patria le polemiche sono proseguite a suon di interviste. Ma adesso “Striscia la Notizia” fornisce nuovi aggiornamenti sull’ormai chiacchieratissimo scandalo che si è consumato in Honduras, con un audio ...

Offerte Now Tv febbraio 2018 da 6 - 99 euro per gustare Europa League con Napoli - Milan - Lazio e Atalanta - : Offerte Now Tv Sport con l'europa League Now Tv è il servizio di streaming online di Sky che permetterà a chi non è abbonato all'azienda di Murdoch di vedere partite, motogp, formula 1 e tanti altri ...

Lazio - l’annuncio di Tare : “Rinnovo De Vrij? Abbiamo preso una decisione” : Poco prima del fischio d’inizio del match di campionato contro il Verona, il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, intervenuto ai microfoni di ‘Premium Sport’, ha messo fine alla telenovela De Vrij svelando che andrà via a fine stagione: “Penso che la Lazio si ritirerà dalla proposta fatta a Stefan per motivi che diremo più avanti. E’ stata una scelta fatta dopo tanti mesi e anni di trattative ma c’è ...

“L’amico di Marta ha un volto : chi è Beppe” : Uomini e Donne - svelati gli altarini. La corteggiatrice di Nicolò Brigante torna in puntata per affrontare la segnaLazione che le sta complicando la vita nel programma. Ed ecco come va a finire con il tronista : A Uomini e Donne le segnalazioni sui protagonisti hanno un certo peso. Perché mettono in dubbio la sincerità di corteggiatori o tronisti che, di solito, hanno due vie: difendersi tirando fuori le prove, magari telefonando in studio alla persona che ha sollevato il caso, oppure abbandonare il programma. Poi c’è Marta Pasqualato, la ragazza che tenta di conquistare Nicolò Brigante, il tronista che siede accanto a Mariano Catanzaro, ...