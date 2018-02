Lazio | Inzaghi | ' Uscire contro la Steaua sarebbe stato un peccato'

Lazio : Inzaghi - vogliamo arrivare lontano : ROMA, 22 FEB - Simone Inzaghi è soddisfatto del passaggio del turno della sua Lazio: "vogliamo arrivare il più avanti possibile - le parole del tecnico - Ai ragazzi oggi ho ricordato l'anno scorso da ...

Lazio-Steaua - Inzaghi : 'La concentrazione ci migliora - testa agli ottavi. Immobile non si fermi' : Obiettivo raggiunto… con lode. La Lazio riesce agilmente a ribaltare il risultato negativo maturato in Romania ed elimina la Steaua Bucarest. 5-1 all'Olimpico per la squadra di Simone Inzaghi, ...

L’onore della Lazio e il rispetto di Inzaghi : Sono servite cinque reti per cancellare lo spauracchio rumeno. Una Lazio che onora la competizione, meritandosi il rispetto dei tifosi calcistici d’Europa. Lo stesso rispetto... L'articolo L’onore della Lazio e il rispetto di Inzaghi su Roma Daily News.

LIVE Lazio-Steaua Bucarest 5-1 - risultato e cronaca in tempo reale : Inzaghi agli ottavi - tripletta di Immobile : Seguite su Supernews il LIVE di Lazio-Steaua Bucarest a partire dalle ore 19.00 , con il risultato aggiornato in tempo reale e la cronaca testuale del match. LIVE Lazio-Steaua Bucarest, le formazioni ...

Probabili formazioni / Lazio Steaua : la squadra B di Inzaghi. Quote - le ultime novità live (Europa League) : Probabili formazioni Lazio Steaua: le Quote e le ultime notizie live sugli schieramenti delle due squadre. I biancocelesti cercano la qualificazione agli ottavi di Europa League(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 14:51:00 GMT)

Lazio meglio di Napoli - Real Madrid - Chelsea e Bayern Monaco : numeri clamorosi per la squadra di Simone Inzaghi : La Lazio sta disputando una stagione veramente importante, la squadra di Simone Inzaghi occupa la quarta posizione nel campionato di Serie A e ad oggi sarebbe qualificata per la Champions League, merito anche e soprattutto del tecnico biancoceleste che è già diventato un big. La Lazio può contare su alcuni numeri importanti, in particolar modo il ‘terzetto’ di attaccante biancoceleste ha Realizzato più gol di quelli di Napoli, Real ...

Lazio-Steaua Bucarest - i convocati di mister Inzaghi : Il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi contro l’FCSB (ore 19:00 italiane) allo Stadio Olimpico di Roma. La Lazio, attraverso il proprio allenatore ed anche diversi calciatori, ha ribadito l’intenzione di ribaltare il risultato non snobbando la competizione. Dunque oggi dovrebbero scendere in campo buona parte dei titolarissimi di Inzaghi, con solo qualche novità tra i ...

Lazio - Inzaghi non snobba l’Europa League : “giocheranno i migliori. Felipe Anderson? Ecco cosa dico” : La Lazio, dopo il ritorno al successo in campionato contro il Verona, punta a ribaltare il ko rimediato nell’andata dei sedicesimi di Europa League a Bucarest con la Steaua e a passare il turno. Intervenuto in conferenza stampa, Simone Inzaghi ha dichiarato: “Il risultato dell’andata ci penalizza, lo sappiamo, ma siamo anche consapevoli di saper segnare più di un gol. A volte siamo riusciti anche a realizzare tre reti in una sola ...

Lazio - Inzaghi : 'Con la Steaua servirà aggressività'. Strakosha : 'Addio de Vrij? Dispiace' : Dopo la vittoria in campionato contro il Verona, la Lazio ritrova l'Europa League. Domani i biancocelesti affronteranno la Steaua di Bucarest e per passare il turno dovranno ribaltare lo 0-1 dell'...

Lazio-Steaua Bucarest - Inzaghi : 'In campo la formazione migliore per qualificarci' : All'andata finì 1-0 per la Steaua Bucarest, la Lazio avrà quindi il compito di ribaltare all'Olimpico la sconfitta subita in Romania. Per i biancocelesti 90 minuti da dentro o fuori, per provare a ...

Video/ Lazio-Verona (2-0) : highlights e gol della partita. Parla Inzaghi (Serie A 25^ giornata) : Video Lazio Verona (risultato finale 2-0): gli highlights e i gol della partita che si è giocata allo stadio Olimpico e che ha visto i biancocelesti tornare a vincere in campionato.(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 09:09:00 GMT)

Lazio - Inzaghi : 'Champions? In corsa noi - Roma - Inter e Milan' : Intervistato da Premium Sport, il match winner Ciro Immobile esprime tutta la propria gioia per essere tornato al gol , e sono 22, che gli valgono il primato nella classifica dei cannonieri, : ' ...

Lazio - Inzaghi : "Soddisfatto della prestazione. De Vrij? Darà sempre il 100%" : Simone Inzaghi è soddisfatto, la sua Lazio ha dominato il Verona sin dalle battute iniziali, ha portato a casa una vittoria meritata e ha scavalcato l'Inter al quarto posto in classifica. "Era una ...