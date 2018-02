Lazio | infortunio Felipe Anderson | solo crampi

Infortunio Mertens - le ultime indicazioni in vista della gara contro la Lazio : Infortunio Mertens – ultime ore calde in casa Napoli, in particolar modo brutte notizie da Ghoulam, il terzino azzurro si è nuovamente infortunato. Sospiro di sollievo per Maurizio Sarri invece sul fronte Mertens, l’attaccante ha infatti recuperato dal problema alla caviglia sinistra e sembra essere in grado di partire dal primo minuto nella gara contro i biancocelesti, una notizia importantissima per provare a mantenere la vetta ...

Infortunio Rosi - contro la Lazio esordisce Pedro Pereira : Infortunio Rosi, contro la Lazio esordisce Pedro Pereira. Il terzino del Genoa ha avuto un problema fisico durante il riscaldamento della gara dell’Olimpico e dunque è stato costretto a dare forfait per l’incontro di questa sera. Ballardini ha scelto il suo logico sostituto, il neo arrivato Pedro Pereira, calciatore che arriva dal Benfica con trascorsi in serie A proprio in quel di Genova con la maglia della Sampdoria. Nelle prossime ...

Infortunio Mertens - l’attaccante out contro la Lazio? La soluzione tattica del Napoli : Infortunio Mertens – Sono ore di ansia in casa Napoli, nel match della 23^ giornata del campionato di Serie A la squadra di Maurizio Sarri ha vinto sul campo del Benevento per 0-2 con le reti di Mertens e Hamsik ma tengono banco proprio le condizioni di Mertens che è uscito per Infortunio nella ripresa. Le prime indiscrezioni sembrano incoraggianti, per l’attaccante dovrebbe trattarsi di una distorsione alla caviglia sinistra, ...

Serie A Genoa - Izzo salta la Lazio per infortunio : «Non ci sarò» : GENOVA - Davide Ballardini sperava in un recupero lampo per avere Armando Izzo a disposizione nel match contro la Lazio . Il difensore ha stretto i denti, ma oggi ha annunciato la sua assenza nel ...

Infortunio De Vrij : le ultime novità da casa Lazio : Infortunio De Vrij, il centrale difensivo della Lazio ha chiesto il cambio quest’oggi durante la gara contro il Milan. A San Siro la squadra di Inzaghi ha perso per 2-1, ed ora in vista della Coppa Italia dovrà affrontare anche il problema De Vrij, che potrebbe saltare l’incontro d’andata della semifinale proprio contro il Milan. Si tratta, dalle ultime verifiche, di un semplice affaticamento muscolare per il difensore ...

Infortunio De Vrij - sfortuna Lazio : l’olandese rischia di saltare l’Udinese : Infortunio DE Vrij – Messo da parte il largo successo conquistato con il Chievo, la Lazio si appresta ad affrontare l’Udinese all’Olimpico nel recupero di campionato in programma domani alle 18.30. Inzaghi dovrà fare a meno di Ciro Immobile che ha riportato un’elongazione ai flessori della coscia destra nella sfida con i clivensi. Ma non solo. I biancocelesti potrebbero essere costretti a rinunciare anche a Stephan De ...

Infortunio Immobile - il messaggio dell’attaccante ai tifosi della Lazio : Infortunio Immobile – La Lazio ha ripreso il suo cammino in campionato come lo aveva terminato prima della sosta, ovvero a suon di goal. Dopo la goleada con la Spal, è arrivato un pokerissimo anche con il Chievo. L’unica nota stonata della giornata è stato l’Infortunio rimediato da Immobile. Al 6′ di gioco ha chiesto subito il cambio salvo poi giocare ancora una mezzoretta scarsa prima di uscire dal campo. La prima ...

La Lazio perde Immobile per infortunio : Vincente ma sfortunata la Lazio di Inzaghi che perde Immobile per infortunio. La squadra biancoceleste vince 5-1 sul Chievo e si porta al terzo posto in classifica. I capitolini attendono però il posticipo di questa sera tra Inter e Roma. Movimenti…Continua a leggere →

Infortunio Immobile/ Lazio news - l'attaccante esce nel primo tempo : possibile stiramento : Infortunio Immobile Lazio news: problema muscolare per l'attaccante biancoceleste, che ha lasciato il campo nel primo tempo della partita contro il Chievo. Si sospetta uno stiramento(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 17:14:00 GMT)

Lazio-Chievo 5-1 - doppietta di Milinkovic - infortunio a Immobile : Bella vittoria per la Lazio, che però non può festeggiare del tutto il 5-1 rifilato al Chievo per via dell'infortunio di Immobile, uscito alla mezz'ora per un problema muscolare accusato già dopo ...

Infortunio Immobile - Lazio nei guai : l’attaccante lascia il campo : Infortunio Immobile – Dopo la lunga sosta ritorno in campo per il campionato di Serie A, particolare interesse per la gara tra Lazio e Chievo, la squadra di Simone Inzaghi sta vincendo per 2-1 grazie alle reti di Luis Alberto e Milinkovic-Savic. Ma poco prima della fine del prima tempo tegola clamorosa per la Lazio, Infortunio per l’attaccante Ciro Immobile. Il calciatore ha accusato un problema alla coscia dopo aver calciato, ...

Infortunio Caicedo - l’esito degli esami e i tempi di recupero : il comunicato della Lazio : Infortunio Caicedo – La Lazio ha diramato un comunicato in merito alle condizioni di Felipe Caicedo, attaccante uscito al 20′ del primo tempo nella sfida di Coppa Italia con la Fiorentina: “Il calciatore è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado a carico del bicipite femorale sinistro. Sarà monitorato nei prossimi giorni, si prevedono circa 20 giorni di stop. Dovrebbe essere ...

Infortunio Luis Alberto/ Lazio - problema ai flessori per il centrocampista : attesa per gli esami : Infortunio Luis Alberto: Lazio, problema ai flessori per il centrocampista. attesa per gli esami: nelle prossime ore la diagnosi e i tempi di recupero. Le ultime notizie e gli aggiornamenti(Pubblicato il Mon, 11 Dec 2017 23:17:00 GMT)