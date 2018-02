L' arte è 20 mila anni più vecchia di noi | trovati dipinti dei Neanderthal

"Italiana. L'Italia vista dalla moda 1971-2001" - alla Triennale di Milano in mostra trent'anni di moda (e arte) italiana : Lui e lei con i capelli lunghi, lui e lei in doppio petto grigio, lui e lei quasi alla stessa altezza: si tengono per mano e guardano dritto nell'obiettivo, alla pari. In "Unilook" di Giorgio Armani, pubblicato in "L'Uomo Vogue" di dicembre-gennaio 1971-1972, c'è tutto il portato delle grandi conquiste femministe, dell'idea di uguaglianza che ha permeato gli anni del dopoguerra, della lotta contro gli stereotipi di genere.Inizia con la ...

Cinquemila tramonti su Marte : Il rover Opportunity, da 14 anni sulla sua superficie, sta ancora documentando e indagando i segreti del pianeta

Milano - free wifi in metro : parte sperimentazione in Duomo M1 e M3 : Milano, 21 feb. , askanews, I passeggeri che transitano nelle banchine e nei mezzanini della stazione della metro di Duomo M1 e M3 potranno contare su una connessione wifi free. Da marzo, il servizio ...

Milano - free wifi in metro : parte sperimentazione in Duomo M1 e M3 : Milano, 21 feb. , askanews, - I passeggeri che transitano nelle banchine e nei mezzanini della stazione della metro di Duomo M1 e M3 potranno contare su una connessione wifi free. Da marzo, il ...

Il cartellone pubblicitario un po' porno : rimosso da Napoli arriva a Milano : Un ragazzo nudo e una ragazza senza veli. Su un divano. In una posa inequivocabilmente sessuale, con tanto di tirata di capelli. È la pubblicità comparsa a un incrocio di viale Forlanini a Milano. Il fatto è stato riportato da...

Milan - Baresi elogia Gattuso : 'Ha portato senso di appartenenza' : Franco Baresi , leggenda del Milan , parla a Premium Sport del nuovo ciclo firmato Gattuso : 'Conosceva bene l'ambiente, ha esperienza nel mondo Milan ed è riuscito a portare senso di appartenenza. Ha ridato al gruppo quell'entusiasmo che era venuto meno'.

Franco Baresi : 'Gattuso ha ridato al Milan senso di appartenenza' : Franco Baresi , ex bandiera del Milan , ai microfoni di Premium Sport s'è così soffermato sul nuovo tecnico Gattuso : ' Conosceva bene l'ambiente, ha esperienza nel mondo Milan ed è riuscito a portare senso di appartenenza . Ha ridato al gruppo quell'entusiasmo che era venuto meno'.

Milan - la coppia Romagnoli-Bonucci blinda la porta (con Donnarumma) : adesso in Nazionale i “veterani” si facciano da parte : Il Milan ha ritrovato la retta via nelle ultime settimane. Il merito di tale rinascita è stato sì di Gattuso, ma anche dell’intesa tra calciatori che si è affinata pian piano dopo la rivoluzione estiva guidata da Fassone e Mirabelli. Gattuso ha avuto il merito di dare un’identità alla squadra, adesso tutti sanno che i rossoneri scenderanno in campo con un 4-3-3 consolidato, senza follie e continue rivoluzioni. La vera forza di tale ...

Roma - domani la partenza per l'Ucraina. Silva rientra in gruppo : obiettivo Milan : Jonathan Silva è tornato a disposizione di Di Francesco. Per la prima volta da quanto è a Trigoria, l'esterno sinistro si è allenato con la squadra: reduce da una lesione al legamento collaterale ...

Spazio : cinquemila albe per Opportunity - il rover più longevo di tutte le missioni su Marte : Oggi il Sole sorgerà per la 5millesima volta su Opportunity, il rover più longevo di tutte le missioni su Marte. Lo scorso 25 gennaio il veterano del pianeta rosso ha infatti festeggiato 14 anni di permanenza sul suolo marziano: un traguardo che domani mattina sarà onorato dal record assoluto del numero di giorni trascorsi su un pianeta del sistema solare. Cugino di Curiosity, Opportunity – per gli amici Oppy – è partito il 7 luglio 2003 ed è ...

Milan - Gattuso/ "Risultato bugiardo - c'è grande partecipazione - sono tranquillo sul mio futuro" : Milan, parla Gattuso: "Risultato bugiardo, c'è grande partecipazione, sono tranquillo sul mio futuro". Ha parlato il tecnico dei rossoneri al termine.

Omicidio Jessica - il comune di Milano pagherà il funerale e si costituirà parte civile : Il comune di Milano si farà carico dei costi del funerale di Jessica Valentina Faoro, la ragazza uccisa lo scorso 7 febbraio in via Brioschi. Palazzo Marino ha sottolineato in un comunicato in cui ringrazia “don Gino Rigoldi per essersi offerto di celebrare i funerali”. Il parroco aveva dichiarato di conoscere bene la ragazza e che non era né una tossica né una che vendeva sesso. “Don Gino Rigoldi, attraverso un’intervista ...

Borsa parte di slancio - nonostante euro sopra 1 - 25. A Milano bene Eni : La moneta unica si è portata ai massimi dal novembre 2014 rispetto al dollaro ma non impedisce ai mercati di salire incoraggiati da Wall Street. A Piazza Affari sono gettonate le azioni del cane a sei zampe dopo i conti. bene Fca nell'attesa della quotazione di Magneti Marelli...

Rimborsopoli - Giulia Sarti denuncia l'ex fidanzato : 'Ha truccato le carte e sottratto ventimila euro'. Nel M5S è caos : Nel caso Rimborsopoli del Movimento 5 Stelle, spuntano particolari ed una storia che hanno quasi dell'assurdo. La questione è legata a Giulia Sarti , deputata grillina di 31 anni, originaria di Rimini,...