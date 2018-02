ilgiornale

: La «sceriffa» e il prof dell'islam: sinistra tra veleni e riciclati - Ale_De_Chirico : La «sceriffa» e il prof dell'islam: sinistra tra veleni e riciclati -

(Di giovedì 22 febbraio 2018) Tutti insieme potrebbero riempire l'aula magna di un'università, eppure le sedie su cui vorrebbero sedere si contano sulle dita di una mano. Sono i candidati all'aula di Palazzo Pirelli: 600 almeno per ciascuno dei due schieramenti principali, quello a sostegno di Attilio Fontana e quello a sostegno di Giorgio Gori. Nettamente meno quelli che aspirano ai seggi per il Movimento 5 Stelle e Liberi e Uguali, destinati a essere la terza e quarta forza del parlamentino lombardo. In effetti, se nel 2013 la coalizione a sostegno di Umberto Ambrosoli prese poco più di due milioni di voti aggiudicandosi 21 seggi, qualcosa da allora è cambiato. Si è formato infatti il gruppo Liberi e Uguali, il cui capogruppo Onorio Rosati, corre oggi per la carica di governatore. Balla invece la poltrona'ex sindaco di Rozzano, Massimo D'Avolio, che non si è ricandidato: il posto ...