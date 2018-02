La mossa del cavallo | un western siciliano nella Vigata di Montalbano

'La mossa del cavallo' - Vigata di fine '800 nella fiction di Rai1 : È tratto dal romanzo storico di Andrea Camilleri La mossa del cavallo , edito da Sellerio, , il film in onda lunedì 26 febbraio su Rai1. La regia è di Gianluca Maria Tavarelli, che aveva già diretto ...

LG V30 con AI : non sottovalutate la mossa del brand : ...AI possono essere introdotte tramite un aggiornamento del software sui modelli già rilasciati sul mercato Pensate che LG stia facendo la mossa giusta? Come vedete lo sviluppo dell'AI nel mondo degli ...

Genoa - Pandev torna ad alti livelli : ecco la mossa del club : Momento entusiasmante in casa Genoa, la squadra di Ballardini è reduce dal netto successo casalingo in campionato contro l’Inter, 2-0 che non lascia repliche con autogol di Ranocchia e rete di Pandev. Nelle ultime ore importanti aggiornamenti proprio sull’attaccante, il macedone è tornato in grande forma e nella partita contro i nerazzurri è stato nettamente il migliore, poi la rete che è stata la ciliegina sulla torna. Il Genoa ha ...

Calciomercato Torino - si pensa al futuro : la mossa del presidente Cairo : Calciomercato Torino – L’arrivo in panchina di Walter Mazzarri ha cambiato le carte in tavola in casa Torino, la squadra granata adesso convince e conquista risultati positivi. Nel frattempo il presidente Cairo pensa al futuro, mosse nelle ultime ore. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ blindando uno dei talenti più forti del proprio settore giovanile. Si tratta di Alessandro Buongiorno, classe ’99 che nella ...

MICHELLE HUNZIKER / Promossa alla conduzione del Festival : cosa canterà la conduttrice? (Sanremo 2018) : MICHELLE HUNZIKER, c'è grande attesa per l'ultimo atto del Festival della musica italiana. cosa canterà la conduttrice svizzera? Curiosità anche per gli abiti. (Finale Sanremo 2018)(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 11:17:00 GMT)

La 'mossa' di Kim alle Olimpiadi : la sorella capo della delegazione : La mossa ha colto di sorpresa non solo la Corea del Sud , che come fa rischia di sbagliare e quindi abbozza, ma il resto del mondo. I primi a non prenderla benissimo sono stati gli americani: già ...

Diritti tv - ora è ufficiale : la Serie A va a MediaPro. mossa della disperazione di Sky : diffida ufficiale alla Lega calcio : È la fine di un’era e l’inizio di una nuova: i Diritti tv della Serie A volano in Spagna. MediaPro, la società di marketing e comunicazione sportiva che già lavora nella Liga, si è aggiudicata l’asta per trasmettere le partite del campionato italiano dal 2018 al 2021: un miliardo e 50 milioni l’offerta vincente, di mille euro superiore alla base fissata dal bando. Soddisfatto l’advisor Infront, che ha portato a casa l’obiettivo. Contenti i ...

Il Chelsea vuole Sarri : la contromossa del Napoli : Gli occhi del Chelsea su Maurizio Sarri, hanno infastidito il Napoli che è al lavoro per blindare il tecnico toscano. De Laurentiis non vuole farselo scappare e come ha affermato nei giorni scorsi, è ...

Piazza Affari poco mossa in attesa del FOMC : FTSE MIB +0 - 05% : Inoltre FCA ha annunciato ieri l'accordo per la fornitura di migliaia di minivan Chrysler Pacifica Hybrid a sostegno del primo servizio di taxi al mondo senza guidatore: la "collaborazione con Waymo ,...