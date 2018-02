La Grande Storia Anticipazioni 22 febbraio | dalle V2 alla Luna e La fine del Terzo Reich

Short track - Arianna Fontana : la più medagliata di tutti i tempi alle Olimpiadi! La più Grande della storia - staccata Wang Meng : Arianna Fontana oggi è diventata ufficialmente la più grande atleta di Short track di tutti i tempi. L’azzurra, infatti, è salita sul podio alle Olimpiadi per ben sette volte nella sua monumentale carriera: la più medagliata di sempre ai Giochi, nessuna come lei, ora la leggenda cinese Wang Meng è definitivamente staccata anche se va precisato che l’asiatica ha vinto più ori. La nostra Campionessa ha trascinato la staffetta ...

La storia dei Bonelli - la Grande famiglia del fumetto italiano : ... albo che debutta nel 1995 e la cui protagonista, già spalla di Nathan Never, è ispirata a Sigourney Weaver protagonista di 'Alien', , Brendon , del 1998 con un cavaliere di ventura in un mondo post ...

TV - Rai3 : a “La Grande Storia” protagonista Lourdes - tra fede e scienza : Lourdes al centro della puntata de “La Grande Storia” in onda lunedì 19 febbraio alle 23.05 su Rai3. Sono più di 300 milioni i pellegrini che negli anni, da ogni parte della terra, si sono incamminati verso Lourdes. E oltre 20 milioni i malati arrivati davanti a quella grotta, nella speranza che accada qualcosa. Ma sono solo 69 le guarigioni riconosciute come miracolose dalla Chiesa. Il programma racconterà alcune di queste storie, ascoltando ...

“Ecco perché ho saltato la partita”. La foto e la storia che sta commuovendo l’Italia. Fabio ha rinunciato alla gara più importante di campionato - ma quando si scopre il motivo tutti restano di stucco : un cuore Grande così : Fabio Caramel, 26enne difensore dello Spinea (formazione che milita nel campionato veneto di Promozione), ha mostrato grandi qualità personali e il suo gol più bello lo ha segnato domenica scorsa quando ha scelto di non rispondere ‘presente’ alla convocazione del tecnico, saltando una gara molto importante contro l’Arcella. Il motivo? Da brividi. E così la sua storia ha subito fatto il giro del web, portando il calcio di ...

Juventus Women - la storia di un altro 'Grande amore' : Al primo anno di Serie A la Juventus Women guidata da Rita Guarino è già da record: 12 vittorie su 12 partite disputate per le bianconere, al comando della classifica del campionato femminile. ...

Qualcuno ha messo online il codice sorgente dell'iPhone : "Il più Grande leak della storia" : “Uno dei più grossi leak della storia”, “un affare enorme”, così si è espresso Jonathan Levine, esperto di sicurezza, a proposito della pubblicazione (poi rimossa) sulla piattaforma GitHub di iBoot, il codice sorgente dell’iPhone, quello che certifica l'avvio e il caricamento iniziale del sistema operativo iOS. Levine, sentito dal tech magazine Motheboard, è convinto che il codice ...

'Una donna contro tutti' - Grande successo per la storia di Renata Fonte di scena su canale 5 : contro il marito, Attilio, che l'ha supplicata di scegliere tra lui e la politica. contro il partito, perchè una donna difficile da gestire. Renata si rifiuta di pensare che la politica sul ...

Bitcoin di nuovo sotto $8.000. Per Nouriel Roubini è la bolla più Grande della storia : Non c'è pace per il Bitcoin, che anche oggi scende al di sotto della soglia di $8.000, che quindi viene bucata per due volte in tre giorni.

TV - RAI3 : a “La Grande Storia” le Foibe - storie e luoghi : In occasione del Giorno del ricordo, La Grande Storia, in onda lunedì 5 febbraio alle 23.10 su RAI3, dedica una puntata speciale alle Foibe per conservare la memoria delle migliaia di vittime fatte precipitare nelle cavità carsiche del Friuli Venezia Giulia e anche delle centinaia di migliaia di italiani costretti a lasciare le loro case in Istria, a Fiume e in tutta la Dalmazia. Nulla di certo in questa storia: non il numero delle vittime, le ...

Tutto sulla pasta : chi l’ha inventata davvero? Ecco la storia che ogni Italiano deve conoscere (con Grande orgoglio) : Già dall’antichità la pasta attirava i palati dei romani, dei greci e persino degli etruschi. In una tomba di Cerveteri infatti è stato ritrovato dagli archeologi Tutto il materiale necessario , utile per la preparazione della pasta: dalla spianatoia al matterello; dal mestolo al coltello. Una preziosa eredità che la cultura italiana vanta fin dai tempi più remoti e che oggi più che mai necessita di protezione e rispetto. Alberto Capatti e ...

TV : su Rai3 “La Grande Storia” dell’emigrazione degli italiani : La storia dell’emigrazione degli italiani in Svizzera, in Belgio e della rinascita dell’Italia alla fine del 1945. Si intitola “italiani con la valigia” la nuova puntata de “La Grande Storia“, in onda lunedì 29 gennaio alle 23.10 su Rai3. Negli anni ’50, all’indomani della firma del Protocollo di Emigrazione del 23 giugno 1946 tra Belgio e Italia, gli italiani che partirono per lavorare nelle miniere di carbone furono ...

Roma. Teatro Cometa Off : torna la Grande Storia raccontata ai ragazzi : torna al Teatro Cometa Off di Roma il 25 e 26 gennaio “ProjectScuola-III Edizione” la rassegna teatrale dedicata agli studenti, a cura dell’Associazione Ariadne – Compagnia Teatro A. Due matinée che vedranno in scena lo spettacolo per ragazzi “Ascolta, Israele”…Continua a leggere →

TV - Rai3 : “La Grande Storia” - I colori dell’orrore la Shoah : Sin dall’ascesa al potere di Hitler, nel 1933, gli ebrei sono duramente perseguitati. Molti di loro vengono spediti in campi di concentramento. Ma che cosa succede realmente all’interno di questi campi? A quale destino vanno incontro i deportati? Per saperlo bisognerà aspettare gli ultimi mesi della seconda guerra mondiale, quando i primi campi verranno scoperti dai sovietici (Auschwitz) e dagli anglo-americani (Buchenwald, Bergen-Belsen, ...