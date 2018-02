La demo di Hokuto ga Gotoku arriva sul PlayStation Store giapponese

eurogamer

(Di giovedì 22 febbraio 2018)gaè il nuovo gioco dedicato all'amato Kenshiro attualmente previsto solo per il mercato. Il titolo, con le sue meccaniche di combattimento, è stato protagonista di una recente serie di filmati che vi abbiamo proposto.Ora, grazie alla segnalazione di Gematsu, apprendiamo che oggi, 22 febbraio, è prevista l'uscita delladigasul. In questa versione di prova i giocatori potranno cimentarsi nella modalitàShinken, uno scontro tutorial con Shin per apprendere le meccaniche di base, e potranno giocare una missione secondaria.Read more…