Juve | Howedes | ' Sono pronto | voglio giocare! Allegri è fantastico | sul mio ruolo'

Calciomercato Juventus / News - Howedes verso l'addio? (Ultime notizie) : Le ultime novità sul Calciomercato della Juventus: Howedes si allontana dai bianconeri, difficile che venga esercitata l'opzione di acquisto. Lichtsteiner torna in lista champions.(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 03:22:00 GMT)

LISTA CHAMPIONS LEAGUE/ Juventus - dentro Lichtsteiner - fuori Howedes. Roma - Silva non può essere inserito : LISTA CHAMPIONS LEAGUE, la Juventus reinserisce Stephan Lichtsteiner mentre esce dalla LISTA Benedikt Howedes. La Roma non può inserire il nuovo acquisto Jonathan Silva.(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 22:03:00 GMT)

Champions League - Juventus : la lista. Out Höwedes - c'è Lichtsteiner : Lichtsteiner dentro, Höwedes fuori. Sono queste le principali novità della lista UEFA presentata dalla Juventus per la seconda fase della Champions League, che partirà per i bianconeri il prossimo 13 ...

Juventus - Howedes : “Sono concentrato sul mio recupero” : Juventus, Howedes: “Sono concentrato sul mio recupero” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Howedes – La Juventus sta aspettando il recupero di Benedikt Howedes. Il difensore tedesco è protagonista, suo malgrado, di una stagione difficile a causa dei numerosi infortuni che lo hanno costretto a rimanere fuori. IL TEDESCO ANCORA OUT PER ...

Calciomercato Juventus/ News - Howedes : spero che i bianconeri mi riscattino (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: il centrale di difesa della nazionale tedesca, Howedes, ha parlato del probabile riscatto della Signora(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 10:32:00 GMT)

Juventus - Bartra obiettivo concreto : da valutare il futuro di Howedes e Rugani : Juventus, Bartra obiettivo concreto: da valutare il futuro di Howedes e Rugani Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Bartra – La Juventus pensa al futuro. Non solo Han e Pellegri. I bianconeri osservano attentamente anche il capitolo difesa. Definito l’acquisto di Caldara, il quale vestirà bianconero a partire dalla prossima stagione, la ...

Calciomercato Juventus - Howedes destinato a dire addio : come sostituto si valuta un ex Barcellona : Calciomercato Juventus – La rosa completa e competitiva della Juventus ha permesso alla dirigenza bianconera di sfruttare questa sessione invernale di Calciomercato per lavorare già per il futuro, ovvero per la campagna acquisti estiva. Il duo Marotta-Paratici continua a monitorare la situazione legata ad Emre Can e sta imbastendo varie trattative per anticipare la concorrenza sui giovani più interessanti della nostra Serie A: vedi ...

Allegri ma non troppo - il punto sugli infortunati Juventus : ansia Dybala. Le ultime su Howedes e Marchisio : L'allenatore della Juventus Allegri fa il punto sugli infortunati bianconeri: preoccupano le condizioni di Dybala LaPresse/Gerardo Cafaro Allegri ma non troppo, perchè in vista della ripresa del ...

Juventus : Howedes - ecco quando tornerà in campo : Non è una stagione fortunata per Benedikt Howedes, il difensore centrale della Juventus che è stato acquistato a giugno dallo Schalke 04 in prestito ma che, a causa dei suoi numerosissimi infortuni, non è di fatto mai riuscito a trovare spazio: soltanto 70′ circa contro il Crotone dai quali però è uscito nuovamente infortunato. Ora è alle prese con una lesione al retto femorale che lo terrà lontano dai campi ancora per qualche tempo: ...

Calciomercato Juventus/ News - riscatto Howedes : offerta totale di 8 milioni di euro (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: la società piemontese è intenzionata a riscattare il cartellino di Howedes ma con un forte sconto(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 10:34:00 GMT)

Juventus : Buffon e Cuadrado ancora out - mentre Marchisio e Howedes… : Non è un gennaio facile per la Juventus, che è alle prese con tantissimi infortuni che prevederanno altrettanti più o meno celeri tempi di recupero differenti. Analizziamo la situazione dell’infermeria bianconera a cominciare dal capitano Gianluigi Buffon. Il portiere della Nazionale, infatti, è ancora alle prese con una ferita al polpaccio che sembrava apparentemente di poco conto: invece è iniziato il calvario. Dapprima un ...

Calciomercato Juventus/ News - Pjaca a Gelsenkirchen per avere lo sconto su Howedes (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate alla squadra di Massimiliano Allegri: Pjaca in prestito allo Schalke 04 per ottenere uno sconto sul riscatto di Howedes(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 11:38:00 GMT)

Calciomercato Juventus - con lo Schalke si tratta per Pjaca e… Howedes : L'acquisto di Höwedes diventa automatico al raggiungimento delle 25 presenze, una quota difficile da raggiungere vista la prima parte d'annata del campione del mondo, causa infortuni fermo all'...